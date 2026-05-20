Ropažu novada domē notikusi koalīcijas maiņa un ievēlēts jauns mērs – Aivars Draudiņš ("Apvienotais saraksts").
Trešdien domes sēdē tika iekļauts jautājums par domes priekšsēdētājas Signes Grūbes ("Jaunā Vienotība"/"Progresīvie") un viņas vietnieces Renātes Gremzes ("JaunāVienotība"/"Progresīvie") atcelšanu no amata. Kā informēja partijas "Progresīvie" preses sekretārs Toms Zariņš, trešdien beigusi pastāvēt pēc 2025. gada pašvaldību vēlēšanām izveidotā Ropažu novada domes koalīcija. No domes sēdē klātesošajiem 18 deputātiem 13 balsoja par Grūbes atbrīvošanu no amata, bet pieci balsoja pret. Ropažu novada domē pavisam strādā 19 deputāti. No amata pienākumiem tika atbrīvota arī Gremze. Ar 13 balsīm mēra amatā ievēlēts līdzšinējais domes priekšsēdētāja vietnieks Draudiņš.
"Redzu, ka turpmāk Ropažu novadam svarīgo lēmumu pieņemšanā iesaistīsies plašāks deputātu loks, tā dodot iespēju strādāt tām politiskajām apvienībām, kuras pašvaldību vēlēšanās bija saņēmušas vislielāko vēlētāju atbalstu. Līdz šim esošo pretstāvi iespējams pārvērst spēkā un resursā, ko izmantot novada attīstībai," saka Draudiņš.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu