Latvijas izlases hokejists Eduards Tralmaks tiek gaidīts pasaules čempionātā Cīrihē, taču viņa pārstāvētā Grandrepidas "Griffins" komanda Amerikas Hokeja līgas (AHL) Kaldera kausa izcīņas ceturtdaļfinālā izcīnīja pirmo uzvaru pret Čikāgas "Wolves" un vēl vismaz par vienu spēli pagarināja savu sezonu.
"Griffins" svinēja panākumu papildlaikā ar 4:3, Tralmakam pēc trim rezultatīvām spēlēm šoreiz paliekot tukšā. Sērijā līdz trīs uzvarām latvieša pārstāvētā komanda gan joprojām ir iedzinējos ar 1:2. Ceturtā spēle naktī uz piektdienu, tāpēc zaudējuma gadījumā Tralmaks agrāk par svētdienu Šveicē diezin vai pagūtu ierasties. Ja Grandrepidas komanda panāk piekto maču, tad rezultatīvā uzbrucēja pievienošanās Latvijas izlasei kļūst vēl mazāk iespējama. Tralmaks bijis rezultatīvākais Latvijas hokejists pēdējos divos lielajos turnīros – pērn pasaules čempionātā Stokholmā un šogad olimpiskajās spēlēs Milānā.
