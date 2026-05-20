Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis apsver iespēju iecelt bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli par bloka sūtni Krievijā, lai atdzīvinātu sarunas ar Maskavu par karu Ukrainā, ziņo laikraksts "Financial Times".
Izdevums, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, trešdien ziņo, ka ES valstu ārlietu ministri plāno izskatīt šo jautājumu nākamnedēļ Kiprā paredzētajā sanāksmē.
Bloka sūtņa lomai tiek apsvērti arī bijušais Eiropas Centrālās bankas prezidents Mario Dragi un Somijas prezidents Aleksandrs Stubs.
Baltais nams ir paziņojis ES amatpersonām, ka tas neiebilst pret Eiropas centieniem risināt sarunas ar Krieviju papildus ASV vadītajām sarunām, ziņo "Financial Times".
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas vadītās sarunas ar Kremli līdz šim nav devušas taustāmus rezultātus ceļā uz mieru.
Kijivas sabiedrotie Eiropā vairākkārt pauduši bažas par to, ka sarunās tiek nostumti malā, un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau sen ir teicis, ka Eiropai būtu jāiesaistās miera procesā.
Atgādinām, ka izdevniecībā "Latvijas Mediji" izdoti Angelas Merkeles politiskie memuāri. Grāmatu meklē šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu