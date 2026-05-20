Ukrainas Drošības dienestam (SBU) veicot triecienā aprīlī iesaistīta Krievijas drona atlūzu izpēti, konstatēts paaugstināts radiācijas fons, platformā "Telegram" trešdien pavēstīja SBU.
"SBU pretizlūkošanas daļa un izmeklētāji konstatēja paaugstinātu radiācijas fonu uz Krievijas raķetes atlūzām - raķetes, ar ko rašisti bija apbruņojuši naktī uz šā gada 7. aprīli uzbrukumā Čerņihivas apgabalam iesaistītu modificētu trieciendronu "Geraņ-2"," teikts paziņojumā.
Runa ir par raķetes "gaiss-gaiss" R-60 fragmentiem, kas atrasti netālu no Kamkas ciemata.
Noskaidrots, ka Krievijas karaspēks šādas raķetes izmanto masveida uzbrukumos, cenšoties notriekt Ukrainas lidmašīnas un helikopterus, kas pārtver ienaidnieka dronus.
"Radioloģiskās izpētes gaitā netālu no ienaidnieka drona, kas bija bruņots ar raķeti, atlūzām reģistrēts gamma starojuma līmenis 12 mikrozīverti stundā, kas ievērojami pārsniedz dabisko radiācijas fonu un apdraud cilvēku veselību," uzsvēra SBU.
"Izmeklēšanas rezultātā konstatēts, ka Krievijas raķetes kaujasgalviņā ir noplicināta urāna triecienelementi, kas identificēti kā urāns-235 un urāns-238," teikts ziņojumā.
"Ņemot vērā noplicinātā urāna toksiskumu un radioaktivitāti, mēs aicinām iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, ja tiek atrastas dronu, raķešu vai citas munīcijas atlūzas. Vislielāko apdraudējumu rada bojāta vai sadegusi munīcija, jo tā var izdalīt cilvēkiem un videi bīstamus radioaktīvus putekļus," uzsvēra dienests.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar vienu raķeti un 154 droniem
Krievija naktī uz trešdienu uzbrukusi Ukrainai ar vienu raķeti "Iskander-M" un 154 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 131 dronu, teikts paziņojumā.
Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus, kā arī dronus imitatorus.
Fiksēti raķetes un 23 trieciendronu trāpījumi 20 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās sešās vietās, norādīja Gaisa spēki.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu