Latvijas autokrosa starts Brenguļos pulcē rekordlielu skatītāju skaitu

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 16. un 17. maijā, Brenguļu autotrasē norisinājās “AX LATVIA” organizētais Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sezonas atklāšanas posms, kas izvērtās par īstiem autosporta svētkiem. Sacensības pulcēja neredzēti lielu skatītāju pulku, un divu dienu garumā līdzjutēji varēja baudīt spraigas cīņas, dramatiskus apdzīšanas manevrus un emocijām bagātus finālbraucienus dažādās klasēs. Aplūko foto!
Īpašu skatītāju uzmanību izpelnījās bērnu un junioru ieskaites, kur jaunie autosportisti demonstrēja augstu meistarību un cīņassparu. Mini Bagiji 160ccm klasē pārliecinoši uzvarēja Kristers Kuļikovskis no Baložiem, kurš jau startā izvirzījās vadībā un noturēja stabilu tempu līdz finišam. Otrajā vietā ierindojās Domenika Neikšāne no Bauskas, bet trešajā ‒ Emīls Neimanis no Olaines.
Visplašāk pārstāvētajā Mini Bagiji 200ccm klasē, kur piedalījās astoņpadsmit braucēji, uzvaru svinēja Sebastians Olle no Ropažiem ar “Havel Beta” ‒ viņš visas distances laikā noturēja stabilu līdera tempu. Otrajā vietā finišēja Rajens Čipens no Suntažiem, kurš no starta veica spēcīgu izrāvienu un bija viens no galvenajiem pretendentiem uz uzvaru. Trešo vietu ieguva Loreta Mūrniece. Sebastians Olle pēc uzvaras saka: “Gāja ļoti labi. Dažreiz piebraucu, un dažreiz mani apdzina. Saviem konkurentiem novēlu, lai viņi nākamreiz tiktu uz pjedestāla, jo viņi sagriezās pēdējā aplī.”
Junior Xtreme fināls Brenguļu autotrasē izvērtās par vienpusēju līdera dominanci un taktisku cīņu aiz viņa. Junior Xtreme klasē nepārspēts bija Emīls Mirošņiks no Kokneses ar “Semog”. Otro vietu izcīnīja Klāvs Žvagins no Iršiem, bet trešajā vietā finišēja Agnius Pilipavičius no Marijampoles. Matas Meilūnas fināls nebija nebija veiksmīgs.
CrossCar Junior klasē uzvaru izcīnīja Everts Grava no Valmieras ar “Semog Shark”. Otrajā vietā finišēja Klāvs Žvagins, kurš spēja pakāpties augstāk ar stabilu un gudru braucienu, izmantojot konkurentu kļūdas un trases sarežģītos apstākļus. Trešo vietu ieguva Azuolas Dungveckis no Lietuvas, kurš visu braucienu turējās stabilā tempā un veiksmīgi nosargāja pjedestālu, izmantojot arī Džokera apļa taktiku.
CrossCar MT09 klasē uzvaru izcīnīja Roberts Rumbenieks no Valmieras ar “Semog”. Viņš aizvadīja izcilu startu, uzreiz pārņēma vadību un apli pēc apļa audzēja savu pārsvaru. Otrajā vietā ierindojās Raivo Dundurs no Popes ar “Hornet”, savukārt trešo vietu ieguva Guntars Žeimunds no Popes.
Buggy 1600 fināls Brenguļu autotrasē izvērtās par vienu no tehniski sarežģītākajiem un taktiski interesantākajiem dienas braucieniem. Uz smagi izsistās trases izšķirīga nozīme bija gan startam, gan precīzai Džokera apļa stratēģijai. Uzvaru pārliecinoši izcīnīja Intars Grandāns no Vidsalas, kurš ar lielisku startu jau pirmajā līkumā pārņēma vadību un visu sacīksti kontrolēja tempu. Izšķirīgā brīdī viņš spēja nosargāt pozīciju arī pēc Džokera apļa veikšanas, kad trasē atgriezās cieši blakus konkurentiem.Otrajā vietā finišēja Aleksandrs Ņikitins no Sproģiem, kurš sacensību noslēgumā aizvadīja ļoti ātru pēdējo apli un izmantoja konkurenta taktisko kļūdu, pakāpjoties uz sudraba pozīciju. Trešo vietu ieguva Kristiāns Jānis Radiņš no Vidsalas.
Xtreme AX klases fināls Brenguļu autotrasē pulcēja jaudīgos pieaugušo ieskaites bagijus. Šajā klasē uzvarētāja godu izcīnīja Raivo Jānis Beierbahs no Brocēniem ar “Hornet”. Otrajā vietā finišēja Jānis Kozlovskis no Ogres ar “G-Speed”, bet trešo vietu izcīnīja Jānis Bogdasarovs no Baltezera ar “Semog”.