Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novados trešdienas rītā izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, liecina informācija "112.lv" vietnē.
Patlaban aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Aizsardzības ministrija vēsta, ka Nacionālie bruņotie spēki (NBS) kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama, vēsta ministrija.
Arī iepriekšējā dienā vairākos Latvijas novados Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt vietām Latgalē pat divas reizes - ap pusdienas laiku un pievakarē. Nacionālie bruņotie spēki gan nav pārliecināti, vai otrdien Latvijā kāds drons ielidoja, lai arī brīdinājumi tika izsūtīti plašā areālā - no austrumu robežas līdz pat Valmierai un Cēsīm.
Tikmēr NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien virs Igaunijas notriecis dronu, paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs.
Latvijas Gaisa spēku Kontroles un ziņošanas centrs nodrošināja NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā iesaistīto Rumānijas Gaisa spēku iznīcinātāju F-16 vadību un kontrolēja un koordinēja Igaunijā notikušo bezpilota gaisa sistēmas neitralizēšanas operāciju.
Rumānijas Gaisa spēku iznīcinātāji F-16, kas izvietoti Lietuvā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros, pārtvēra un neitralizēja bezpilota lidaparātu uz dienvidiem no Peltsamā pilsētas. Pirms iesaistes mērķis tika vizuāli identificēts, īpašu uzmanību pievēršot civiliedzīvotāju drošībai, skaidroja NBS.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Siliņas valdības krišanas. Patlaban notiek sarunas par jaunas valdības izveidi. Kamēr tā nav apstiprināta, darbu turpina Siliņas vadītais Ministru kabinets.
Vairākās pašvaldībās atcelta fizikas eksāmena pirmā daļa
Iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novados un Rēzeknes pilsētā trešdien daļēji atcelts optimālā un augstākā līmeņa eksāmens fizikā vidusskolēniem, apliecināja Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA)
Eksāmenam bija jāsākas plkst. 10, taču vēl pirms tā sākuma tika izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Eksāmena pirmā daļa šajos novados nenotiks, un skolēni to kārtos papildtermiņā 2. jūlijā.
Savukārt par eksāmena otrās daļas norisi VIAA aicina sekot attiecīgās pašvaldības norādījumiem un aktuālajai situācijai.
Šodien būtu jānotiek arī 9. klašu latviešu valodas eksāmena otrajai daļai.
