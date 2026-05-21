Irānas Revolūcijas gvarde trešdien paziņojumā brīdināja, ka Tuvo Austrumu karš izpletīsies ārpus reģiona, ja ASV un Izraēla atsāks uzbrukumus Irānai.
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien izteicās, ka triecieni mērķiem Irānā atsāksies, ja tuvākajās dienās nebūs panākta vienošanās. Pamiers ir spēkā kopš 8. aprīļa. Kad Trampam žurnālisti lūdza precizēt, ko nozīmē "tuvākās dienas", viņš atbildēja: "Es teiktu – divas vai trīs dienas, varbūt piektdiena, sestdiena, svētdiena, kaut kas tāds, varbūt nākamās nedēļas sākums, ierobežots laika periods."
Irānas Revolūcijas gvarde paziņojumā draudēja, ka "mēs neesam izmantojuši visu Islāma revolūcijas spēku", bet Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči platformā "X" norādīja, ka "atgriešanās pie kara būs saistīta ar daudziem citiem pārsteigumiem".
