Latvijas labākais kārtslēcējs Valters Kreišs Valmieras novada čempionātā centās labot sev piederošo valsts rekordu, taču 5,90 metru augstumu pārvarēt viņam neizdevās.
Sacensības Kreišs sāka ar 5,40 metriem pirmajā mēģinājumā, sekoja pārvarēti 5,60 metri ar otro lēcienu un 5,80 metri ar trešo mēģinājumu, pēc tam jau paceļot latiņu līdz 5,90 metru atzīmei, kas ir par astoņiem centimetriem vairāk, nekā viņš iespēja pagājušā gada ziemas sezonā. Jauns rekords gan nekrita, taču rezultāts 5,80 metri Valteram ir otrs labākais karjerā, piedevām sasniegts vasaras sezonas sākumā. Pasaules labāko rezultātu sarakstā stadionos Kreišs šobrīd ir sestais, taču lielākā daļa konkurentu brīvā dabā vēl nav lēkuši, savukārt kopā ar sacensībām telpās viņš listē ir 20. pozīcijā.
Šovasar Birmingemā notiks Eiropas čempionāts, kura normatīvs kārtslēkšanā vīriem ir 5,82 metri, taču Kreišs jau tagad diezgan droši kvalificētos pēc vietas pasaules rangā.
