Pēdējā laikā arvien biežāk tiek novērota kaitējoša seksuāla uzvedība bērnu vidū. “Principā katru nedēļu saņemam vismaz vienu vai divus zvanus no vispārējās un interešu izglītības pedagogiem par to, ka šāda problēma ir pamanīta un pieaugušie nezina, kā rīkoties,” 360TV ziņām norāda centra “Dardedze” valdes locekle Laila Balode.
Viņa skaidro, ka šāda uzvedība izpaužas kā vienam otra privāto robežu pārkāpšana, dzimumorgānu demonstrēšana, dzimumaktam līdzīgu kustību atdarināšana un internetā atrastas informācijas kopīgošana.
Tāpat bērni mēdz filmēt paši sevi un sūtīt šos video citiem vai arī filmēt savus klasesbiedrus, piemēram, tualetes telpās.
Lai palīdzētu risināt šo problēmu, Bērnu aizsardzības centrs ir izstrādājis metodisko materiālu “Bērnu seksuālās uzvedības novērtēšanas luksofors”. Tas paredzēts speciālistiem, lai atpazītu un izvērtētu bērnu seksuālās uzvedības izpausmes, kā arī noteiktu atbilstošu rīcību.
“Tas veidots, lai saprastu, kāda uzvedība kurā vecumā ir uzskatāma par normālu,” skaidro Balode.
