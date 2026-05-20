Igaunijas Mākslinieku savienība (EKL) zaudējusi gandrīz 700 000 eiro, jo telefonkrāpniekiem izdevies apmānīt organizācijas galveno grāmatvedi.
Ziemeļu prefektūras kriminālbiroja vadītājs Raits Pikaro norādīja, ka notikušais ir saistīts ar krāpniecību vilni, kas pēdējos gados pārņēmis Igauniju un ietekmējis gan iedzīvotājus, gan vairākus uzņēmumus un institūcijas. Kā stāstīja Pikaro, krāpnieki pirmo reizi ar EKL galveno grāmatvedi sazinājās 7. maijā, uzdodoties par kurjera pakalpojumu kompānijas "Omniva" piegādes centra darbiniekiem, kas zvana it kā saistībā ar ierakstītu vēstuli savienības bijušajam prezidentam. Lai it kā saņemtu vēstuli, krāpnieki lūdza grāmatvedi apliecināt savu identitāti, ievadot viņas PIN kodus krāpnieku norādītajā platformā. Pēc tam sekoja zvans no krāpniekiem, kuri uzdevās par Igaunijas Bankas darbiniekiem, apgalvojot, ka grāmatvede esot kļuvusi par kiberuzbrukuma upuri un viņai jāreaģē nekavējoties, lai aizsargātu kontos esošos līdzekļus.
"Pēc tam sekoja zvans policijas vārdā, kurā viņai lūdza aizpildīt viltotus dokumentus. Visbeidzot upurim tika paziņots, ka viņa piedalās slepenā policijas operācijā, kuras mērķis ir noziedznieku notveršana," notikumus aprakstīja Pikaro.
Kā teica Pikaro, krāpnieki ieguva pilnīgu kontroli pār EKL kontiem, un krāpnieciskā darbība turpinājās vēl vienu nedēļu. Galvenā grāmatvede pat nodeva savas personīgās bankas kartes krāpniekiem, ieliekot tās pakomātā. Kad 15. maijā banka informēja policiju, krāpnieki joprojām darbojās EKL galvenās grāmatvedes datorā. "Mums izdevās nekavējoties apturēt procesu. Tomēr līdzekļi jau bija pārskaitīti uz kontiem piecās ārvalstīs, un izredzes atgūt naudu ir minimālas," teica Pikaro.
Igaunijas Mākslinieku savienības prezidente Mārina Ektermane pavēstīja, ka izkrāptie līdzekļi bija Kultūras ministrijas mērķfinansējums, kas bija paredzēts radošajām stipendijām un mākslinieku algām. Kontos atradās arī Kultūras ministrijas, Tallinas pilsētas un Igaunijas kultūrkapitāla fonda ("Kultuurkapital") piešķirtās galeriju darbības dotācijas, kā arī pašas savienības ieņēmumi.
