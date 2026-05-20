Visvairāk šajā pavasarī priecē pats pavasaris. Īsais brīdis, kad pienenes, ābeles un ceriņi zied reizē, uzbūris tādu kā emocionālu ugunsmūri, kas attur iesaistīties visā tumšajā, uzputotajā, trokšņainajā, apzināti melīgajā, jo tā visa ir pārāk par daudz.
Pašā ziedoņa kulminācijā, dienā, kad bija beidzies Eirovīzijas konkurss un sācies pasaules hokeja čempionāts, viena īstena šīs spēles fane atsūtīja ziņu ar T krekla attēlu. Uz krekla melns uz balta nepārprotami attēlots anonīms dīvāna eksperts, zem zīmējuma uzraksts "Es būtu iesitis". Eksperts anonīms, jo aiz dīvāna atzveltnes redzam tikai viņa muguru. Tas viņiem raksturīgi.
Dīvāna eksperti ir naski visur – Eirovīzijā, hokejā, politikā un citur, kur bez viņu viedokļa "nevar iztikt". Viņi visu zina nezinot, turklāt labāk nekā tie, kas bijuši klāt notikumā. Viņi naski apspriež un piespriež, neizkāpuši no dīvāna. Un viņu nez kāpēc vienmēr ir vairākums. Tā rodas mūsu elektorāts.
Šķiet, šogad ir pirmā reize, kad Eirovīzijas sakarā Latvijas tauta ir vienota un dīvāna eksperti ir mazākumā. Atvara ir uzrunājusi visus. Nez, tas ir dziesmas, dziedātājas vai viņas dzīvesstāsta nopelns, taču tas ir izdarījis vairāk, nekā pati Atvara cerēja. Viņas stāsts ir sašūpojis tautu plaši un dziļi, pat negaidītos līmeņos. Soctīklos manīju kādas krievvalodīgas sievietes ļoti veiksmīgi iztulkotu un iedziedātu krievu valodā dziesmu "Ēnā". Lai gan teksts bija iztulkots prasmīgi, faktiski – viens pret vienu, un tajā nav ne miņas no politikas, dīvainā kārtā šis tulkojums nerunāja par labu tiem, kas nekad nepūlēsies iemācīties latviešu valodu, bet par labu mums – latviešiem. Jo tie krievvalodīgie, kas nezina vai izliekas nezinām latviešu valodu, dzirdot Atvaras dziesmas vēstījumu savā valodā, sadzirdēs arī latviešus. Un vismaz klusībā viņiem nāksies atzīt, ka ir aizkustināti un uzrunāti. Un ka to ir spējusi latviešu dziedātāja, latviski uzrakstītais teksts. Politkorekti sakot – izcils iekļaušanas piemērs.
Atvara ir skaists piemērs, ka tas, kurš nav uzvarējis, ne vienmēr ir zaudētājs. To kā tauta esam piedzīvojuši hokejā, beidzot piedzīvojam arī Eirovīzijā. Jo Latvija divsimt miljonu skatītāju skatuvei patiešām aizsūtīja labāko. Šīs dziesmas un izpildījuma brīnuma spēks bija sācies jau "Supernovā". Un, pat ja Eiropa mūs nesaprata, mēs parādījām sevi kā kvalitatīvu spēlētāju mūzikā. Latvija ir tāda kā Atvaras dziesma, nevis tirliņbalagāns. Ja tādas izvēles izdarītu vēl viena un vēl viena valsts, varbūt pēc N gadiem Eirovīzija atkal kļūtu par dziesmu konkursu, kāda ne tuvu vairs nav. Kāds dīvāna eksperts "Facebook" par uzvarētājas Bulgārijas dziesmu ierakstījis: "Smuka, ja kas." Nu, jā, bet ne jau par smukumu ir šis konkurss. It kā.
Otru pavasara laimes sajūtu man dāvāja mazie sportisti. Brīvdienās karsu par septiņgadnieku futbolu un piecgadnieku hokeju. Tas bija pa īstam! Vairāk daudzsološi nekā aizkustinoši. Jo kāds no šiem mazajiem vīriņiem, kura ekipējuma soma ir divreiz lielāka par pašu, pēc padsmit gadiem spēlēs Latvijas izlasē, lai dīvāna eksperti varētu spriest un tiesāt, jo "es būtu iesitis". Pretstatā iesitējiem šie puikas zinās, ko nozīmē smags darbs, kad zem ķiveres slapja galva ne vien no sviedriem, bet arī no atbildības. Viņi nevis kliegs dīvānā, bet celsies un darīs. Tāpat mazie dziedātāji, teātra spēlētāji, dejotāji un citi – visi, kas ir raduši un radināti nepievilt komandu, domāt līdzi dejas soļiem, sekot notīm, bumbai vai ripai, kļūst par līderiem. Arī politikā. Ne jau popularitātes vai vārda dēļ, bet tāpēc, ka viņi kopš bērna kājas ir auguši par Latvijas veidotājiem, nevis par dīvāna komentētājiem.
