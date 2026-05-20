Šobrīd Krievijas militārā operācija no Baltkrievijas teritorijas ir diezgan reāla, paziņojis Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Viņš norādīja, ka šodien aktīvā frontes līnija stiepjas vairāk nekā 1200 kilometru garumā, un Krievija pārsniedz Ukrainu ar divreiz lielāku brigāžu un pulku skaitu.
Pēc viņa teiktā, nepārtraukti notiek kaujas, un pastāv tendence, ka frontes līnija palielināsies. Saskaņā ar Ukrainas izlūkdienestu datiem, pašlaik pastāv Krievijas militārās operācijas draudi no Baltkrievijas puses.
"Iespējama operācija ziemeļos. Tas ir reāli, mums ir zināmi dati, ka Krievijas ģenerālštābs šobrīd aktīvi rēķina un plāno uzbrukuma operācijas no ziemeļiem, kas nozīmē, ka fronte vēl palielināsies," uzsvēra Sirskis.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš izteicies par Krievijas centieniem vēl vairāk iesaistīt Baltkrieviju karā pret Ukrainu. Viņš uzsvēris, ka Krievijas mēģinājumi aktīvāk iesaistīt Baltkrieviju karā pret Ukrainu joprojām tiek fiksēti.
Pēc Zelenska teiktā, ir pierādījumi, ka starp krieviem un Lukašenko ir bijuši papildu kontakti ar mērķi pārliecināt Lukašenko pievienoties jaunām Krievijas agresīvajām operācijām. Konkrēti, Krievija apsver plānus par operācijām uz dienvidiem un ziemeļiem no Baltkrievijas teritorijas - vai nu pret Čerņihivas-Kijivas virzienu Ukrainā, vai arī pret kādu no NATO valstīm - tieši no Baltkrievijas teritorijas.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 352 070
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 352 070 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 920 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 943 tankus, 24 586 bruņutransportierus, 42 400 lielgabalus un mīnmetējus, 1795 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1388 zenītartilērijas iekārtas, 436 lidmašīnas, 353 helikopterus, 1432 sauszemes bezpilota sistēmas, 301 072 bezpilota lidaparātus, 4632 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 97 868 automobiļus un autocisternas, kā arī 4206 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
