Latvijas vīriešu hokeja izlase pēc trešās kārtas spēlēm pasaules čempionātā Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) "spēka rangā" noslīdējusi uz desmito pozīciju.
"Spēka rangs" ir turnīra rīkotāju izveidots tops hokeja līdzjutēju izklaidēšanai, un tajā komandu vietas var neatbilst to reālajām pozīcijām rangā.
Jaunajā IIHF rangā no otrās vietas uz pirmo pakāpusies mājiniece Šveice, no trešās vietas uz otro pozīciju - Somija, bet sākotnējā līdere Kanādas izlase atkāpusies uz trešo ailīti. Pēc uzvaras pār Latvijas izlasi uz ceturto no 11. vietas kāpumu veikusi Austrijas valstsvienība, kurai labāko sešiniekā seko Slovākija un Čehija. Pēdējās divas vietas joprojām atvēlētas Lielbritānijas un Itālijas izlasēm.
A grupā pēc trīs spēlēm Somijai, Šveicei un Austrijai ir maksimālie deviņi punkti, Ungārija, ASV un Latvija guvušas pa trim punktiem, bet Vācija un Lielbritānija ir bez punktiem.
B grupā pēc trīs spēlēm Kanādai ir deviņi punkti, Slovākija guvusi astoņus punktus, Čehija - septiņus, Norvēģija - sešus, Zviedrijai un Slovēnijai ir pa trīs punktiem, bet Dānija un Itālija cīnās bez punktiem.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
89. pasaules čempionāts Šveicē norisināsies līdz 31. maijam.
