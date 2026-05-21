Latvijas vīriešu hokeja izlase otrdien Cīrihē pasaules čempionāta trešajā mačā ar rezultātu 1:3 zaudēja Austrijai, līdz ar to pozīcija cīņā par ceturtdaļfinālu būs jānostiprina nākamajās spēlēs.
Latvija iepriekš ar 2:4 zaudēja Šveicei un ar 2:0 uzvarēja Vāciju. Mūsējie pasaules čempionātu turpinās ceturtdien spēlē ar Somiju, vēlāk gaidāmas spēles ar ASV, Lielbritāniju un Ungāriju.
Izlases kapteinis Rūdolfs Balcers līdz šim kopā guvis četrus no pieciem Latvijas vārtiem šajās meistarsacīkstēs.
