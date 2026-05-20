Zemgales rajona tiesa pasludinājusi spriedumu krimināllietā, kurā par krāpšanu lielā apmērā no "Ogres Namsaimnieka" apsūdzēta organizēta grupa, kurā ietilpa bijušais šī pašvaldības uzņēmuma vadītājs Aigars Briedis. Tiesa četriem apsūdzētajiem piespriedusi brīvības atņemšanas sodus. Spriedums vēl nav stājies spēkā.

Valsts policija 2017. gada rudenī informēja par to, ka Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieki aizdomās par Ogres novada pašvaldības aģentūrai "Ogres Namsaimnieks" piederošu naudas līdzekļu – 90 961,74 eiro – izkrāpšanu veikusi kratīšanas šajā iestādē un citās vietās Ogres novadā, Rīgā un Pierīgā, kā arī aizturējusi 11 personas, tostarp aģentūras direktoru Aigaru Briedi. Pamatlietā apsūdzētas četras personas – kopā ar Briedi vēl arī bijušais "Ogres Namsaimnieka" Inženiertīklu pārvaldes vadītājs Vjačeslavs Paramonovs, uzņēmējs Dans Dombrovskis un kāds Armands Lūsis, par kura nodarbošanos varētu uzskatīt fiktīvu uzņēmumu dibināšanu.

Fiktīvam uzņēmumam pieci objekti Ogrē

Apsūdzību šajā kriminālprocesā uztur prokurors Uldis Cinkmanis. Kā izskanēja tiesā, 2017. gada 24. augustā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ziņoja par aizdomīgām darbībām un indikācijām, kas norādījušas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. 

