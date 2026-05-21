Laiku pa laikam pašmāju mūzikā ieplūst negaidītas vēsmas, kas nebalstās pastāvošā Latvijas populārās mūzikas tradīcijā, bet paver jaunus muzikālus apvāršņus. Piemēram, jaunais elektroniskās, drīmpopa, alternatīvā disko mūzikas duets "Saule-Saule" aprīlī laidis klajā debijas albumu, kurā gandrīz visas dziesmas ieskaņotas franču mēlē.
Saule-Saule côte-soleil
4,5 zvaigznes
Protams, franču valodas lietojums duetā neizbēgami rosina asociācijas ar starptautisku atzinību guvušo Anetes Stuces un Artūra Liepiņa projektu Domenique Dumont, tomēr Saule-Saule muzikālā struktūrair izmīcīta no cita veida māla.
Grupas kodolu veido mūziķis Leo Novus (Otomārs Krišjānis Kariņš), kurš darbojies arī roka apvienībā Perestroika, ir bijis saistīts ar elektronisko mūzikas instrumentu ražotāju Erica Synths, un, jā, ir bijušā premjera Krišjāņa Kariņa dēls. Viņš atbildīgs par mūziku un ir projekta idejas autors. Starp citu, lielākajā daļā dziesmu izmantota kompānijas analogā Hexdrums bungmašīna. Savukārt vokālo partiju franču valodā izpilda dizainere un dziedātāja Madlēna Ūdre — mūziķa Rolanda Ūdra (The Hobos) vecākā meita. Viņa mūzikā ar savām dziesmām debitēja jau 2021. gadā, bet franču valodu apguvusi ilgāku laiku dzīvojot Luksemburgā.
Doma par drīmpopa (kaut žanriski albumu nevar īsti pieskaitīt šim strāvojumam) ierakstu franču valodā Otomāra galvā radusies aptuveni pirms gada. Lai to īstenotu, viņš sāka meklēt vokālisti ar franču valodas zināšanām, un ar kopīga drauga — grupas Perestroika bundzinieka Aleksandra Barona starpniecību tika uzrunāta Madlēna.
Konceptuāls punkts
Projekta mērķis bija radīt sapņainu, dejojamu un ēterisku mūziku, iedvesmojoties no 80. gadu Brēmenes dīdžeja Ralfa fon Rihtovena noslēpumainā projekta Saâda Bonaire. Aizraujoties ar dub, regeja un radniecīgiem žanriem, viņš spontāni izveidoja muzikālu apvienību, iesaistot savas draudzenes — divas vokālistes/modeles, iedvesmu smeļoties naktsklubu kultūrā un attīstot savu radošo redzējumu līdz sadarbībai ar ierakstu kompāniju. Lai gan projekts tā arī nenonāca līdz pilna albuma izdošanai, tas ieguva kulta statusu un kalpoja kā konceptuāls atskaites punkts arī Saule-Saule tapšanā.
Savā neilgajā pastāvēšanas laikā grupa jau uzstājusies Mākslas akadēmijas karnevālā un izdevusi pāris singlus — Garçon un La Neige. Abi iekļauti albumā.
Kopumā ieraksta muzikālais materiāls tapis no 2025. gada vasaras līdz šā gada agram pavasarim mūzikas producenta Edvarda Brodera (The Bad Tones) virsvadībā tepat Rīgas centrā.
Vītols-Vītols
Madlēna atzīst, ka iedvesmas avots tekstu sacerēšanā ir bijusi Džima Morisona (The Doors) dzejas grāmata Wilderness, kuru franču valodā atdzejojusi Patrīsija Devo (Patricia Devaux). Tieši šajā grāmatā viņa atradusi rindiņu Soleil-Soleil, — latviski Saule-Saule. "Sākumā bija doma grupu saukt Soleil-Soleil, bet galu galā izlēmām nosaukumu iztulkot uz latviešu valodu — tā tapa Saule-Saule. Starp citu, Saule-Saule franciski nozīmē Vītols-Vītols, tāpēc nosaukums strādā abās valodās," paskaidro Madlēna.
Albuma nosaukums côte-soleil (burtiskā tulkojumā — «saules krasts») organiski turpina šo estētiku. Tematiski ieraksts ved klausītāju cauri eksotiskām, daļēji reālām, daļēji iztēlotām ainavām — no Maiami līdz izdomātām pludmalēm un tuksnešiem. Īpaši zīmīgs ir skaņdarbs Elle n'existe (que dans tes chansons) («Viņa neeksistē (izņemot tavās dziesmās)»), kurā izskan rinda vous êtes arrivé à la gare du côte-soleil — "jūs esat ieradušies Saulkrastu stacijā". Šis lingvistiskais pavērsiens piešķir mums pazīstamam vietvārdam jaunu dimensiju: franču valodā Saulkrasti iegūst sapņainu, gandrīz mistisku skanējumu, vienlaikus saglabājot saikni ar konkrētu vietu Latvijā. Dziesmas naratīvs savukārt balstās iedomātu attiecību motīvā, kas organiski iekļaujas albuma kopējā, ledainā minimālisma noskaņā.
"Rakstīšanas sesijās pārrunājām visu, kas sakrājies, sākot ar sirds sāpēm un darba tirgu, beidzot ar seksismu un karu. To visu ielikām enerģiskā, dejojamā mūzikā,"
komentē Madlēna, kuras deklamatīvais vokāls suģestē un patīkami ieaijā.
Persiešu stīgas un Lūsēns
Blakus elektroniskās mūzikas dekorācijām, ierakstā jūtams dzīva disko basa pulss, elektriskās un akustiskās ģitāras sakodiens, īpaši albuma otrajā kompozīcijā Aucune Panique, kas balstās uz jaudīga, viegli orientāla abu ģitāru rifa. Eksotiskais senais persiešu stīgu mūzikas instruments irāņu tamburs iestrādāts kompozīcijā Elle n'existe (que dans tes chansons), šur tur atsauces uz postpanku, dub, darkwave. Ja tomēr meklējam kādus atskaites punktus pašmāju mūzikā, tad tuvākā asociācija vietām rodas ar Jāņa Lūsēna 80. gadu sākuma Zodiac kosmisko disko vai Dzeltenajiem pastniekiem.
Albumu noslēdz vienīgā dziesma latviski — Revolveri, kas strauji uzmodina no liegā, sirreālā franču sapņa, kurā gremdējāmies visa albuma garumā. «Jo tikai velkot ārā revolverus, mēs atkal runātu,» skan dziesmas vārdi. Cik tomēr liela nozīme ir valodai, tās raksturam un skanējumam!
Daudzsološs debijas ieraksts, kam ir potenciāls izskanēt arī ārpus Latvijas.
Materiāls tapis sadarbībā ar izdevumu "Ir".
