Saeimas Juridiskās komisijas deputātu vairākums nolēma virzīt pirmajam lasījumam Saeimā grozījumus Civillikumā dzīvnieka īpašā tiesiskā statusa nostiprināšanai.
Grozījumus sagatavojusi Tieslietu ministrija, tie paredzēti, lai nostiprinātu principu, ka dzīvnieks nav manta vai priekšmets, bet dzīva būtne ar īpašu tiesisko aizsardzību.
Plānots papildināt Civillikuma 841. pantu ar jaunu otro daļu, kurā tieši nostiprināts princips, ka dzīvnieki nav lietas. Vienlaikus likumā tiktu noteikts, ka uz dzīvniekiem joprojām attiecināmas lietu tiesību normas, taču tikai tiktāl, ciktāl tas ir savienojams ar dzīvnieka dabu vai ar dzīvnieku aizsardzības regulējumu. Šī ir galvenā konceptuālā izmaiņa, kas Civillikumā skaidri izceļ dzīvnieku kā īpaši aizsargājamu un just spējīgu būtni.
Tāpat ar izmaiņām tiek precizēts Civillikuma regulējums par kaitējuma atlīdzināšanu gadījumos, kas saistīti ar dzīvniekiem. Proti, paredzēts skaidri noteikt, ka šādos gadījumos atlīdzināms ne tikai mantiskais kaitējums jeb zaudējumi, bet arī nemantiskais kaitējums, tostarp morālās ciešanas. Tas īpaši attiecas uz situācijām, kad dzīvnieks tiek nogalināts vai sakropļots bez pamata. Paredzēta iespēja prasīt kompensāciju arī par īpašnieka emocionālajām ciešanām līdztekus materiālajiem zaudējumiem.
Tieslietu ministrija pamato, ka izmaiņas palīdzēs stiprināt dzīvnieku labturību Latvijā, veicinās atbildīgāku un cieņpilnāku attieksmi pret dzīvniekiem, kā arī nodrošinās, ka likumi atbilst mūsdienu sabiedrības vērtībām un izpratnei par dzīvnieku aizsardzību.
