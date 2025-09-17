Šajā nedēļas nogalē startēs Baltijas handbola līga, desmit dalībnieku vidū esot divām Latvijas komandām – "Tenax Dobele" un "ASK/MSĢ".
Baltijas līgā piedalīsies arī četras Lietuvas un trīs Igaunijas vienības, kā arī atgriezīsies Somijas labākā komanda Rīhimeki "Cocks". Latvijas komandas pirmās spēles aizvadīs Lietuvā. Dobelnieki sestdien Klaipēdā cīnīsies ar vicečempioni "Dragūnas", bet svētdien tiksies ar Kauņas "Granytas-Karis", savukārt "ASK/MSĢ" vispirms spēlēs Kauņā un tad Klaipēdā.
Iepriekšējā sezonā Murjāņu sporta ģimnāzijas handbolisti pirmo reizi kļuva par Latvijas čempioniem un Baltijas līgas debijā tika pie divām uzvarām, ierindojoties astotajā vietā. "ASK Zemessardze/RSU" Baltijas līgā zaudēja visās spēlēs un bija pēdējā, devītā, bet Latvijas čempionātā samierinājās ar ceturto vietu. Vasarā abas komandas apvienojušas spēkus.
Baltijas līga pastāv kopš 1993. gada, pērn "Tenax Dobele" pirmo reizi izcīnīja zeltu, bet šajā pavasarī tika pie bronzas. Dobelniekiem vasarā pievienojies Mārtiņš Misulis no MSĢ, mājās atgriezušies Raivis Gorbunovs, kurš iepriekš spēlēja Vācijas otrajā bundeslīgā, un Francijas augstākajā līgā rūdījumu ieguvušais Emīls Kurzemnieks. Nākamās nedēļas izskaņā tiks dots starts Latvijas čempionātam, kura regulārajā turnīrā piedalīsies desmit komandas, faktiski ir apvienota virslīga un pirmā līga. Vienības sadalītas A un B grupā, katrā pa piecām vienībām, izspēlējot divu apļu turnīru. Abu grupu pirmo divu vietu ieguvējas iekļūs izslēgšanas turnīrā, ceturtdaļfinālu uzvarētāji iekļūs pusfinālā, un no šīs stadijas cīņā par Latvijas čempionu titulu iesaistīsies abas Baltijas līgā startējošās vienības.
27. septembrī ar "ASK/MSĢ" un "Tenax Dobele" maču startēs Latvijas kausa izcīņa, kurā vēl piedalīsies arī "Ogre" un "Latgols". Pēc divu apļu izspēles 7. un 8. februārī Dobelē notiks "Final Four" – gan vīriešiem, gan arī sievietēm.
"Izspēles kārtība kopumā ir sarežģīta, bet ņēmām vērā komandu vēlmes un iespējas, lai visi būtu vairāk vai mazāk apmierināti un lai nepazustu komandas. Latvijas čempionātā katrai komandai iznāk astoņas spēles, bet četrām labākajām vēl klāt ir sešas spēles Latvijas kausā, plus izslēgšanas turnīrs. "Tenax Dobele" un "ASK/MSĢ" sezonas pirmajā daļā varēs koncentrēties Baltijas līgai. Nākamgad organizatoriskā ziņā jācenšas spert solīti uz priekšu, varbūt vēl kāda vienība pienāks klāt. Tāpat arī jāņem vērā tiesnešu pieejamība, jo viņi aizņemti arī Baltijas līgā," "Latvijas Avīzei" skaidroja Latvijas Handbola federācijas jaunais ģenerālsekretārs Uldis Strautmanis.
