Krāslavas novadā robežsargi aizturējuši Igaunijas pilsoni, kurš ar baltu "Porsche Cayenne" centās izvairīties no likumsargiem un pārvadāja nelegālos migrantus, ziņo lsm.lv,
Trešdien, 3. septembrī, uz autoceļa V626 "Porsche" šoferis ignorēja robežsargu prasību apstāties un mēģināja bēgt. Pakaļdzīšanās laikā fiksēts arī "Volkswagen Touareg", kas tāpat neatbildēja uz prasību apstāties. Abas automašīnas bija izrotātas ar kāzu lentēm.
Vēlāk Robežnieku un Dagdas pagastos robežsargi atrada pamestas automašīnas, bet laukos konstatēja 14 aziātiskas izcelsmes personas bez dokumentiem. Aizturētais igaunis atzīts par "Porsche" vadītāju.
Pret viņu sākts kriminālprocess par vairāk nekā piecu personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā, kā arī piemērota administratīvā atbildība par amatpersonas prasību nepildīšanu.
14 personām liegta iespēja nelikumīgi šķērsot robežu.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
