Ādažu novada Podniekos uzsākta pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība. Jaunais bērnudārzs atradīsies Ūbeļu ielā 18. Darbus veic SIA "KVADRUM", bet būvuzraudzību nodrošina SIA "Būvrem". Būvdarbus plānots veikt 18 mēnešu laikā.
Jaunajā bērnudārzā būs 12 grupiņas ar vietu 288 bērniem, tostarp četras grupiņas paredzētas pašiem mazākajiem – bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.
Bērnudārza teritorija tiks labiekārtota, ierīkojot automašīnu stāvvietas, gājēju celiņus un atpūtas zonas ar lielajiem ozoliem, kas būs brīvi pieejamas visiem iedzīvotājiem. Savukārt bērnu rotaļu laukumi ar atraktīviem un izglītojošiem elementiem dažādu vecuma grupu bērniem būs droši norobežoti un pieejami jaunās iestādes audzēkņiem.
Jauna bērnudārza izbūvi pašvaldība uzsāka plānot 2021. gadā, kad tieši šim mērķim tika iegādāts zemesgabals Ūbeļu ielā 18. Ēkas būvprojekta izstrāde sākās 2023. gada rudenī, un 2024. gada oktobrī Būvvalde apstiprināja projektēšanas nosacījumu izpildi.
Projekta kopējās izmaksas ir 13,88 miljoni eiro, no kuriem 5 miljonus eiro sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet 8,88 miljonus eiro – Ādažu novada pašvaldība.
Bērnudārzs nodrošinās vairāk vietu pirmsskolas izglītībā un radīs drošu, mūsdienīgu vidi bērniem. Tas būs arī nozīmīgs ieguldījums Ādažu publiskās telpas attīstībā – sakārtota, zaļa un visiem pieejama vide bagātinās novadu kopumā.
