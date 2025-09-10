Sociālo mediju lietotāju ieraksti arvien spilgtāk atklāj, kā karš Ukrainā ietekmē gan agresorvalsti Krieviju, gan pašu Ukrainu, vēsta 360TV Ziņas.
Krievijas lietotāji sociālajos tīklos pauduši sašutumu par kapsētu nolīdzināšanu. Kāda sieviete Jakutskā bija devusies apciemot sava brāļa kapavietu, taču atklāja, ka visa teritorija nolīdzināta ar greideri. Komentētāji šo rīcību vērtējuši skarbi – viņuprāt, Krievijas pusē “varoņu” šajā karā nemaz nav.
Skepsi un nosodījumu ārpus Krievijas piedzīvojusi kāda agresorvalsts armijas atbalstītāja. Sieviete Itālijā bija devusies iepirkties T-kreklā ar burtu “Z” – simbolu, ko izmanto Krievijas armija. Apkārtējie viņai pārmetuši līdzdalību nevainīgu cilvēku, tostarp bērnu, slepkavošanā Ukrainā un aicinājuši doties atpakaļ uz dzimteni.
Ikdienas grūtības Krievijas okupētajās teritorijās apliecina arī soctīklu video no Doneckas. Tajos redzams, kā pa ūdensvadiem plūst duļķains, purva dubļiem līdzīgs šķidrums. Pēc vietējo iedzīvotāju teiktā, ūdens piegāde pilsētā tiek nodrošināta vien dažas stundas pāris reizes nedēļā – Krievijas pašu iznīcinātās infrastruktūras dēļ.
Tikmēr Krievijas reģionos trūkst degvielas. Autovadītāji spiesti stāvēt kilometriem garās rindās, un vairākās vietās noteikti ierobežojumi. Piemēram, Čitā vienam auto atļauts iegādāties ne vairāk kā 10 litrus benzīna.
Papildu problēmas krieviem radījušas Ukrainas dronu operācijas. Penzā pārtraukta divu gāzes pārvades cauruļvadu darbība, kas apgādāja Krievijas militāros objektus. Vietējie mediji ziņo, ka tajā pašā apgabalā bojāti arī divi citi reģionālie gāzes vadi.
Savukārt Ukrainas sociālo tīklu lietotāji raksta, ka “cilvēks pierod pie visa, arī pie kara”. Kāds no nesenajiem Kijivas gaisa uzbrukumiem atstājis īpaši emocionālu liecību – patvertnē cilvēki vienojušies kopīgā dziedājumā, izpildot arī valsts himnu. Vietējie iedzīvotāji atzīst: katra diena kara apstākļos ir laimes spēle, bet, pieņemot šo realitāti, bailes pārtop drosmē un paļāvībā uz likteni.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu