Liepājas jaunais cietums, kas paredzēts 1200 ieslodzītajiem, esot uzbūvēts pirms termiņa un vēl ietaupot 5,3 miljonus eiro.
Agrāk iedzīvotāji šad un tad pacēla balsis pret lielas naudas tērēšanu ne jau tās labākās sabiedrības daļas dzīves apstākļu uzlabošanai. Kas tautai par to sakāms tagad un kādus nogrēkojušos cilvēkus viņi gribētu redzēt aiz restēm, pat ja vēl nav notiesāti, – jautājām sabiedrībai.
Oļģerts Stalidzāns Atašienes pagastā: "Zinu jau zinu, ka ir cilvēki, kuriem tā vien niez mēle skaļi saukt – jaunajā cietumā pašu pirmo – Aivaru Lembergu! Viņš taču apsūdzēts ļoti smagos noziegumos… Vai jaunajā cietumā pirmo – Krišjāni Kariņu! Viņš taču lidoja, pārtērējot Latvijas naudu, tādam jāsēž… Vai jaunajā cietumā pašu pirmo – Kasparu Briškenu! Viņš taču nedomāja par "Rail Baltic" trasi, bet gan par to, kā valsts naudu izšķērdēt... Tā droši vien daļa tautas gribētu teikt. Bet pārsvarā jau klaigā tie, kas paši negrib strādāt un negrib ne par ko atbildēt, tie, kam savas dzīves likstās patīk vainot citus. Es neklaigāju un zinu, ka neklaigā arī daudzi citi. Jo nav vairs tādi laiki. Mēs taču maksājam nodokļus, lai mums būtu tā, kā tas pieklājas Eiropas Savienības dalībvalstij. Lai kādu ieliktu cietumā, mums pašdarbība nav vajadzīga, tam mums ir tiesas, lai tās lemj. Turklāt, ja jau visus saliktu cietumos, tad tiem kliedzējiem būtu vāks, nebūtu ko ēst, nebūtu kas maksā nodokļus, un valsts būtu plika kā baznīcas žurka. No kā tad tiem, kas negrib strādāt un maksāt nodokļus, varētu sniegt tos daudzos pabalstus?"
Zigurds Driķis Jelgavā: "Mums Latvijā ir ne viens vien eksemplārs, kas nemaksā nodokļus, kam kopējais parāds jau tuvojas miljonam. Tādam gan būtu vieta jaunajā cietumā. Kāpēc tā pūlēties un bojāt veselību, lai izdomātu, kā tos nodokļus nemaksāt, kā novilcināt tiesas procesus? Lai sēž cietumā un uzlabo veselību! Liepājas jaunajā cietumā noziedzniekiem būs gandrīz vai paradīze! Izglītības un nodarbinātības korpuss, nojumes, sporta laukumi un kas tik vēl. Vesels komplekss, vesela pilsētiņa. Glauna pilsētiņa. Nu jā, ja zinām, ka Latvijā jāceļ jaunas dzīvojamās mājas, jo cilvēkiem nav kur dzīvot, jāceļ dažādas sabiedriskās būves, jo cilvēkiem vajag izglītoties, sportot un kulturāli atpūsties, – tad patiešām jauns cietums var šķist izšķērdība. Un ja vēl zinām, kādos necilvēciskos apstākļos laukos dzīvo daudzi vientuļi pensionāri… Taču tajā pašā laikā arī vecajos cietumos dzīvo necilvēciskos apstākļos, daudzviet saspiesti kā siļķes mucā. Un cietums tādā iespiestā vietā, ka grūti nodrošināt vajadzīgo drošību. Liepājā jaunajam kompleksam atvēlēta zeme vairāk nekā 30 hektāru platībā, tur viss, arī ceļi un drošības būves, vajadzīgajā līmenī, gribas cerēt, cietumniekiem neienāks prātā bēgt, kā tas līdz šim nereti gadās. Tiem, kas domā, ka cietumu varēja ierīkot kādā pamestā Rīgas ēkā, – tās taču atrodas saspiestajā apbūvē, kāda tur var būt runa par mūsdienīgiem apstākļiem. Mums jāmācās no igauņiem, viņi jau agrāk parūpējušies par visām mūsdienu prasībām atbilstošu cietumu, telpas pat izīrē un pelna naudu."
