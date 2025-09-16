Krievijas diktators Vladimirs Putins meklē veidus, kā izkļūt no politiskās izolācijas, un cenšas apmānīt ASV prezidentu Donaldu Trampu, lai aizkavētu jaunu sankciju ieviešanu, intervijā britu telekanālam "Sky News" sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Intervijas gaitā prezidentam tika jautāts, vai viņš uzskata, ka augustā notikušais Krievijas un ASV līderu samits Aļaskā bija kļūda.
"Es uzskatu, ka tas Putinam deva daudz. Un es ticu - ja tā būtu bijusi trīspusēja tikšanās [kurā būtu iesaistīta Ukraina], mēs būtu guvuši zināmu rezultātu," sacīja Zelenskis.
Uz jautājumu, vai Putins cenšas apmānīt Trampu, Zelenskis atbildēja apstiprinoši.
Putins ar samitu Aļaskā "vēlējās izkļūt no politiskās izolācijas", sacīja Zelenskis, norādot, ka Putinam par šo tikšanos ar ASV prezidentu "vajadzēja maksāt vairāk".
"Viņam šajā karā bija jācieš sakāve un jāapstājas. Bet tā vietā viņš iznāca no izolācijas. Viņš ieguva fotogrāfijas ar prezidentu Trampu," klāstīja Zelenskis.
"Viņš ieguva publisku dialogu, un es uzskatu, ka tas paver Putinam durvis uz citiem samitiem un formātiem, jo tā tas ir, un mēs to redzam, mēs to vērojam, un man nešķiet, ka viņš par to kaut ko ir samaksājis."
"Ir ļoti svarīgi Putinam nedot šādu telpu, jo pretējā gadījumā viņš nejutīs nepieciešamību apturēt karu."
"Viņš ved karu, un visi mēģina viņu apturēt, argumentējot, lūdzot, bet tā vietā ir jāizmanto spēks. Viņš saprot spēku. Tā ir viņa valoda. Tā ir valoda, ko viņš saprot."
Putins "nezina daudzas valodas, bet viņš saprot spēka valodu tikpat labi kā krievu valodu, kas ir viņa dzimtā valoda", norādīja Zelenskis.
Tāpēc "mēs ļoti lūdzam Eiropas valstis un ASV to darīt un demonstrēt", mudināja Ukrainas prezidents.
"Jā, viņi sper dažus soļus, piemēram, ievieš sankcijas, taču ir jādara vairāk un ātrāk," rezumēja Zelenskis.
Krievu apšaudē Zaporižjā nogalināts viens cilvēks
Krievijas armijas triecienos Zaporižjā nogalināts viens cilvēks un septiņi ievainoti, otrdien pavēstīja Zaporižjas apgabala administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.
Trieciens veikts ar daudzlādiņu reaktīvo iekārtu "Tornado", platformā "Telegram" vēsta abu pušu kanāli.
"Krievi veica vismaz desmit triecienus Zaporižjai," norādīja Fedorovs.
"Trieciena rezultātā iznīcinātas privātmājas un nedzīvojamās ēkas. Izcēlās ugunsgrēki," pauda administrācijas vadītājs.
Platformā viņš publicējis video, kurā redzamas sagrautās ēkas un ugunsgrēks.
No Zaporižjas dienvidu nomales līdz frontei taisnā līnijā ir mazāk nekā 30 kilometri.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 096 430
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 1 096 430 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 910 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 184 tankus, 23 274 bruņutransportierus, 32 810 lielgabalus un mīnmetējus, 1490 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1217 zenītartilērijas iekārtas, 422 lidmašīnas, 341 helikopteru, 59 719 bezpilota lidaparātus, 3718 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 61 770 automobiļus un autocisternas, kā arī 3965 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
