Koalīcijā ietilpstošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) ieskatā otrdien valdībā valsts budžetu vēl skatīt nevarēs, jo koalīcijā nav panāktas ZZS būtiskas vienošanās, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta Panorāma" pastāstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Tostarp ZZS vēlas panākt samazinātu pievienotās vērtības nodokli pārtikai. Jau septembra sākumā koalīcijas partijas netieši apmainījās ar iebildumiem budžeta veidošanas procesā. ZZS izplatīja paziņojumu, kurā aicināja Ministru prezidenti Eviku Siliņu ("Jaunā Vienotība") nopietnāk pievērsties valsts izdevumu pārskatīšanai un valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanai. Savukārt "JV" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics ziņu aģentūrai LETA apgalvoja, ka no ZZS nav saņemti konkrēti priekšlikumi par valsts izdevumu samazināšanu. Pretēji publiski paustajai retorikai par taupību, ZZS esot iesniegusi vairākus ierosinājumus, kas paredz būtisku izdevumu palielinājumu valsts budžetā, tostarp vairāku simtu miljonu eiro apmērā.
