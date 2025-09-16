Jauniešu grupa “ERKA”, kuras sastāvā ir Elīza Blicava, Rūdolfs Roļskijs, Kristaps Škapars un Anna Rengela, klausītājiem piedāvā savu otro singlu “Deju policija”. Tas turpina grupas vēlmi eksperimentēt ar skanējumu, saglabājot jauneklīgu enerģiju un muzikālu humoru.
Atšķirībā no debijas singla “Vēsi”, kas pievērsās dziļākām emocijām un atbalsta tēmai, jaunais skaņdarbs ir dzirkstošs un ironisks popmūzikas piedzīvojums ar rotaļīgu noskaņu. Dziesmā atainota absurda situācija deju laukumā – kurš drīkst dejot, kurš ne, un kas vispār ir “pareiza” dejošana.
“Dziesma ir kā rotaļīga dauzīšanās – par jaunības bezrūpību, par kopā labi pavadītu laiku. Tajā jūtams arī pats tapšanas process – viegls, radošs un piepildīts ar smiekliem. Tas ir stāsts par mirkli, par šodienu un par drosmi ļauties brīvībai būt pašam,” stāsta grupas dalībniece Elīza Blicava.
Singla ieraksts tapis sadarbībā ar producentu Kasparu Ansonu, kurš palīdzējis dziesmai atrast lipīgu un nostrādātu skanējumu.
“Darbs ar jauniešiem vienmēr ir aizraujošs – viņi nāk ar svaigu skatījumu, entuziasmu un vēlmi eksperimentēt. Ar ERKA bija īpaši interesanti, jo viņi nebaidās no jauniem izaicinājumiem.
Man bija prieks palīdzēt atrast skanējumu, kas ir gan profesionāls, gan saglabā viņu radošo brīvību un prieku muzicēt,”
uzsver producents.
Dziesmai tapis arī videoklips, ko veidojušas RISEBA Audiovizuālās mākslas nodaļas studentes Nellija Ritere un Paula Pārupa. Klipa tapšana, tāpat kā dziesmas ieraksts, bijusi piepildīta ar radošu aizrautību.
Grupa savu ceļu mūzikā sāka “Music Latvia” organizētajā dziesmu rakstīšanas nometnē RIGaLIVE #10. Ar otro singlu “ERKA” apliecina gatavību paplašināt savu auditoriju un turpināt piedāvāt dzīvespriecīgu, mūsdienīgu mūziku.
