Vēl šodien un rīt Japānā, "EXPO 2025 Osaka" apskatāma Eiropas Savienības rīkotā izstāde "Design Beyond Things", kurai izvēlēti 30 radošāko Eiropas dizaineru darbi, tostarp savus darbus ir iespēja izrādīt arī vairākiem Latvijas dizaineriem.

Baltijas paviljonā iespējams aplūkot Latvijas dizaina ekspozīciju "89th second", kuras centrā ir cilvēces trauslās attiecības ar dabu, dažādi interpretējot vienu no Latvijas nacionālajiem simboliem – priedi. Ekspozīcijā redzami dizaineres Daces Sūnas, dizaina studiju "Gateris Works" un "Studio Sarmīte" darbi, kas rosina pārdomas par ekoloģisko krīzi un sabiedrības lomu tajā.

Dizainere Dace Sūna ekspozīcijā prezentē gaismekli "Sky–Set". Tas, atsaucoties uz Releja izkliedes fenomenu un dendrohronoloģiju jeb zinātnes nozari, kas pēta koka gadskārtas, veidots no vairākos slāņos kārtota opāla stikla. Gaismeklis maina toni no debeszila uz saulrieta sarkanu, vienlaikus atspoguļojot gan dabas skaistumu, gan intensīvās krāsas, ko dabā ienes piesārņojums, mežu ugunsgrēki un klimata krīze.
Izstādē pārstāvēti īpaši atlasīti darbi, ko veidojuši 30 inovatīvākie un radošākie dizaineri no 16 ES dalībvalstīm, uzsverot dizaina spēju mainīt cilvēku domāšanu – no apritīguma un ilgtspējīgas ražošanas līdz vietējās un globālās identitātes atgūšanai.

Latvijas dizaina ekspozīcijas nosaukums "89th second" atsaucas uz "Doomsday Clock" jeb Pastardienas pulksteni, kas šobrīd rāda 89 sekundes pirms pusnakts – laika, kas simboliski iezīmē pasaules bojāeju. Izstādē iekļautie darbi aicina domāt par sabiedrības kopīgo atbildību pret dabu un vidi, iezīmējot dažādus veidus, kā dizains un radošums var palīdzēt globālu izaicinājumu risināšanā.

"Studio Sarmīte" ekspozīcijā piedalās ar "PineSkins" sēžammaisu – skulpturālu objektu, kas saplūdina robežas starp funkcionālu mēbeli un artefaktu. Tā forma atgādina celmu, un sēžammaiss ir klāts ar vairāk nekā 2000 zvīņām no inovatīva materiāla, kas veidots no mīkstinātas priežu mizas, transformējot kokrūpniecības atlikumus.
