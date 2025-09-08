6. septembrī, pie tirdzniecības centra "Spice", jau otro gadu pēc kārtas konkursa "Latvijas e-auto 2025/26" ietvaros notika Spices elektroauto diena. Pasākumā apmeklētājiem bija iespēja apskatīt un izmēģināt vairāk nekā 30 jaunākos elektroauto modeļus no 21 ražotāja, aptverot visu cenu spektru - sākot no pilsētas auto līdz augstākās klases elektromobiļiem.
Tā bija unikāla iespēja ikvienam, kurš interesējas par e-mobilitāti, ne tikai par to lasīt vai skatīties video apskatus, bet arī pašam doties testa braucienā.
Atklājot pasākumu, Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs uzsvēra, ka elektroauto ir nākotnes virziens, kas palīdzēs veidot zaļāku, mierīgāku un klusāku pilsētu. Viņš norādīja, ka pirms dažiem gadiem elektroauto šķita nepieejami, bet šodien jau ikviens var atrast modeli, kas atbilst viņa vajadzībām. Mērs atzina: "Es biju patīkami izbrīnīts, ieraugot šeit tik plašu elektroauto piedāvājumu. Godīgi sakot, niez rokas tos izmēģināt."
Ekspertu skatījums: nākotne ir elektriska
Par lielo sabiedrības interesi priecājās arī mūziķis un žūrijas biedrs Normunds Rutulis, atzīmējot, ka pie auto stendiem pulcējās ne tikai speciālisti, bet arī nejauši garāmgājēji, kas ar aizrautību pētīja elektroauto un interesējās par testa braucieniem.
Žurnālists Māris Gaugers no Kursors.lv norādīja, ka šāds pasākums dod daudz plašāku ieskatu par elektroauto: "Vienuviet iespējams apskatīt un izmēģināt dažādus modeļus. Tas ļauj saprast, kāda būs mūsu ikdiena tuvāko 5-10 gadu perspektīvā." Viņš uzsvēra arī kopējo tirgus tendenci: "Šobrīd jau tiek prezentēti vairāk elektroauto nekā iekšdedzes modeļi."
Savukārt Kristaps Muzikants, "Ignitis Latvija" izpilddirektors, akcentēja, ka elektroauto vairs nav nekas neaizsniedzams. Viņš atgādināja, ka Latvijā tiek ražota 100% zaļa elektrība no hidro, vēja un saules resursiem, tādēļ zaļi auto patiešām brauc ar zaļu enerģiju. Viņš pats elektroauto izmanto jau vairākus gadus, un, pateicoties attīstītajai uzlādes infrastruktūrai, par uzlādes iespējām vairs neuztraucas: "Vai esmu gatavs atgriezties pie dīzeļauto? Viennozīmīgi nē."
Pasākums kā platforma izvēlei un pieredzei
Žūrijas biedrs un aktieris Andris Draugaviņš, kurš pats sevi uzskata par elektroauto skeptiķi, aicināja: "Vienmēr vajag pamēģināt pirms saka, ka nepatīk. Šis pasākums dod iespēju izbraukt un pašam pārliecināties."
Ģirts Kubliņš, If Apdrošināšanas transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs, piebilda ka, jo vairāk ar elektroauto brauc, jo vairāk rodas pārliecība par to priekšrocībām. Savukārt Mārtiņš Grīnbergs, "Goodyear" pārstāvis Baltijā, uzsvēra: "Pilnīgi noteikti elektroauto ir neizbēgama nākotne. Šāds pasākums ļauj vienas dienas laikā saprast, kas interesē un iepatīkas, kā arī uzdot jautājumus un saņemt atbildes, ko autosalonos iegūt būtu daudz grūtāk."
Pasākuma noslēgumā Liepājas SEZ pārvaldnieks un žūrijas biedrs Uldis Hmieļevskis uzsvēra, ka elektroauto kļūst arvien pieejamāki: "Ja agrāk testos braucām tikai ar ļoti dārgiem modeļiem, tad šobrīd ražotāji piedāvā arī skaistus un interesantus auto par saprātīgu cenu. Daudzi no tiem ir speciāli radīti kā elektroauto, un to dizains jau ir futūristisks - kā filmās par nākotni."
Par konkursu "Latvijas e-auto 2025/26"
Konkurss norisināsies vairākās kārtās - gan koplietošanas satiksmē, gan slēgtās trasēs. Kopumā konkursam pieteikti 30 modeļi no 21 ražotāja, un uzvarētājs tiks noskaidrots oktobrī. Konkursu atbalsta SEB Līzings, SIXT, Ignitis ON, Spice, IF, Mobilly, Goodyear, Skangaļu muiža, Cēsu darītava un YES WE CAN.