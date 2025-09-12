Eiropas čempionātā basketbolā Rīgā šodien tiks noskaidrotas finālistes.
Plkst. 17.00 Vācija spēlēs ar Somiju, bet 21.00 Turcija tiksies ar Grieķiju. Abas spēles kanāla "TV6" tiešraidē. Cīņu par bronzu un finālu svētdien šajos pašos laikos translēs TV3.
Somija ceturtdaļfinālā ar 93:79 pārspēja Gruziju, jau pirmajā puslaikā iemetot 57 punktus. Gruzīniem par šīs kārtas sasniegšanu no valdības bija apsolītas prēmijas ap 950 tūkstošiem eiro katram spēlētājam, un izskatījās, ka viņiem vairs nekas arī nav vajadzīgs. Ceturtajā ceturtdaļā gan dienvidniekiem izdevās deficītu no 20 punktiem samazināt līdz sešiem, bet ļoti svarīgus divus tālmetienus iemeta Spānijas čempionātā spēlējošais Eliass Valtonens. Somi kopumā trāpīja 17 no 33 trejačiem. Pirms trim gadiem viņi pirmo reizi spēlēja ceturtdaļfinālā, bet nu tikuši vēl kārtu tālāk.
Aizraujošākajā no ceturtdaļfināla spēlēm Vācija ar 99:91 pārspēja Slovēniju. Luka Dončičs ar partneriem lieliski iesāka spēli, pirmajā ceturtdaļā guva 32 punktus, fantastiski cīnījās par atlēkušajām bumbām un punktus guva kopumā seši spēlētāji. Taču apstiprinājās līdzšinējā turnīra statistika – vāciešiem pēdējās ceturtdaļas ir labākās, bet slovēņiem – sliktākās, šajā nogrieznī rezultāts 29:17. Dončičam 39 punkti, desmit atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles. Jau trešajā minūtē viņam par runāšanu tehnisko piezīmi piešķīra Mārtiņš Kozlovskis. Tiesnešiem ļoti sarežģīta spēle, Luka izrāda neapmierinātību pēc katra sava neveiksmīga un nereti arī veiksmīga uzbrukuma. Kļūdas bija uz abām pusēm.
Slovēņi sūdzas, ka vāciešiem vairāk soda metienu (37 pret 25), taču tiesneši neizšķīra mača uzvarētāju. Latvijai pret Lietuvu šī attiecība bija dramatiska (20 pret 44), taču neba tāpēc zaudējām.
Vācijai pirmo reizi čempionātā nācās iespringt pa īstam, trešajā ceturtdaļā mīnus 13, bet līdz ar beigu signālu no centra iemeta Tristans Da Silva, drīz pēc tam uzbrukuma pēdējā sekundē, atsperoties ar vienu kāju, trejaci trāpīja Andreass Obsts, un izdevās pārņemt spēles grožus savās rokās.
Pasaules čempioni vācieši tiek uzskatīti par visai izteiktiem favorītiem uz zeltu. Turcijas un Grieķijas cerības tiek vērtētas līdzīgi, savstarpējā duelī minimāli favorīti ir turki, kuriem ir vairāk vezuma vilcēji uzbrukumā. Gaidāma intriģējoša garo spēlētāju divcīņa – Alperens Šenguns pret Janni Adetokunbo. Turku galvenais treneris Ergins Atamans ikdienā vada Grieķijas grandu Atēnu "Panathinaikos", no kuras izlasē ir pieci spēlētāji. Turki Eiropas čempionāta medaļu spēlēs ir pirmo reizi kopš 2001. gada, grieķi – 2009.
