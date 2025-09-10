Kremlis trešdien atteicies komentēt Krievijas lidrobotu ielaušanos Polijas gaisa telpā aizvadītajā naktī.
Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs žurnālistiem paziņoja, ka viņiem ar šo jautājumu jāvēršas Aizsardzības ministrijā.
Jau ziņots, ka naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.
Peskovs žurnālistiem apgalvoja, ka Eiropas Savienības (ES) un NATO līderi katru dienu nepamatoti apsūdzot Krieviju provokācijās, un piebilda, ka, cik viņam zināms, Polijas valdība vēl nav sazinājusies ar Maskavu saistībā ar šo incidentu.
Krievijas pilnvarotais lietvedis Varšavā Andrejs Ordašs iepriekš noraidīja apgalvojumus, ka Polijā ielidojušie droni piederot Krievijai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu