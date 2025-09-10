NATO neuzskata dronu ielidošanu Polijas teritorijā par Krievijas uzbrukumu, trešdien ziņu aģentūrai "Reuters" pavēstījis avots NATO.
Polijas gaisa telpā ielidojuši seši līdz desmit droni, norādīja avots.
Kopš Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara sākuma "tā bija pirmā reize, kad NATO aviācija bija iesaistīta reaģēšanā uz potenciāliem draudiem sabiedrotā gaisa telpā," sacīja avots, piebilstot, ka NATO pretgaisa aizsardzības sistēmas "Patriot" reģionā ar saviem radariem konstatēja dronus, bet uguni nav atklājušas.
Aizvadītās nakts operācijā bija iesaistīti Polijas reaktīvie iznīcinātāji F-16, Nīderlandes F-35, Itālijas novērošanas lidmašīnas "Awacs" un gaisa uzpildes lidmašīnas, ar ko kopīgi operē NATO, sacīja avots.
Naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpu pārkāpa vairāki Krievijas droni, un tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti, pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Šī ir pirmā reize, kad krievu droni notriekti virs NATO teritorijas, uzsvēra Tusks.
Kā trešdien pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Krievijas pret Ukrainu izvērstā masīvā dronu un raķešu trieciena gaitā Polijas gaisa telpā naktī uz trešdienu ielidojuši "vismaz astoņi uzbrukuma droni, kas bija mērķēti Polijas virzienā".
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu