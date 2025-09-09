Kā ziņo aģentūra LETA, Zemkopības ministrijas sagatavotie un saskaņošanai iesniegtie grozījumi Meža likumā liecina, ka ministrija rosina samazināt galvenās cirtes vecumu virknei koku sugu.
Grozījumi izstrādāti, jo spēkā esošais galvenās cirtes vecums nopietni ierobežojot meža īpašnieku iespēju savlaicīgi pieņemt lēmumu par efektīvāko un ilgtspējīgāko mežaudzes apsaimniekošanas paņēmienu. Ministrija arī skaidro, ka, dodot iespēju savlaicīgi novākt koksnes ražu galvenajā cirtē atbilstoši koku tehniskai gatavībai, tiks ienesti papildu līdzekļi arī valsts budžetā. Ministrijā arī prognozē, ka, palielinot mežizstrādes apmērus AS "Latvijas valsts meži", palielinātos dividendēs sadalāmais peļņas apmērs, bet privāto mežu īpašnieki, darbuzņēmēji un kokapstrādes uzņēmumi radītu lielāku valsts budžetā samaksāto nodokļu apmēru.
Partija "Progresīvie" paziņojumā pauduši, ka noraida jebkādu iespēju atbalstīt piedāvājumu palielināt mežu ciršanas apjomu valstij piederošajos mežos. "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs pauž, ka partija kategoriski neatbalsta mežu izciršanu kā risinājumu budžeta lāpīšanai.
