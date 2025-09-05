Ukrainas Aizsardzības spēki naktī uz piektdienu veikuši triecienu Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai, Krievijā, un naftas bāzei okupētajā Luhanskā, platformā "Telegram" pavēstīja Dronu sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi.
"Rjazaņa. Trāpīts naftas pārstrādes rūpnīcai. Atkārtoti. Iepriekšējais trāpījums bija 2. augustā," platformā "Telegram" pauda Okupācijas izpētes centra vadītājs Petro Andrjuščenko.
Viņš norādīja, ka trāpīts iekārtai "Elou AT-6".
Pēc sprādzieniem rūpnīcā sācies ugunsgrēks, redzams tīmeklī publicētajos video un fotogrāfijās.
Tostarp Krievijā arvien akūtāka kļūst benzīna deficīta problēma, bet biržās mēneša laikā cenu rekordi atjaunināti vairākkārt.
Krīze vēršas plašumā uz tradicionālā sezonālā pieprasījuma pieauguma fona un Ukrainai biežāk veicot triecienus naftas pārstrādes rūpnīcām un citiem degvielas infrastruktūras objektiem.
