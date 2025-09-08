Mūsdienu mākslas forumā "Baltā nakts" atradās vieta tautas dejai pašā Rīgas sirdī – Rīgas Latviešu biedrībā. Kāpēc šī ziņa ir tik svarīga?
Lakstīgalas kadriļa var būt apvērsums
Pirmo reizi tautas dejas vēsturē esam atjaunojuši latviešu kadriļu. Jūs teiksiet – "Ačkups", "Bērzgales kadriļa", "Rikavas kadriļa". Vai tad tās nav latviešu kadriļas?
Es teikšu – ir un nav.
Kāpēc tā?
Tāpēc, ka nosaukumi ir latviski un pat gājieni gandrīz tādi paši, bet izdarīšana notiek franču kadriļas manierē. Franču kadriļa – 18. gadsimta starptautiska modes deja – ļoti ietekmējusi mūsu tautas deju, un ne vienmēr tas bijis pozitīvi. Latviešu kadriļa izsenis ir dziedama, un tās gājieni, nosaukumi, noskaņa ir saistīti ar rotaļdziesmastekstu. Arī katras daļas garums ir tik ilgs, cik pantiņu dejotāji paši nodzied.
"Dimzēns" un "Rīgas Danči" liek spēkus kopā
Jelgavas folkloras kopa "Dimzēns" ir viena no nedaudzajām, kas draudzējas ar tautas deju. Atgādināšu, ka tieši "Dimzēna" labākie dejotāji – Raitis Kugelbergs un Gatis Vidiņš, ir pirmie un pagaidām vienīgie Vislatvijas polkas sacīkstes uzvarētāji.
Savukārt kopas vadītāja Velta Leja ir arī Danču kluba aizsācēja 80. gadu vidū Lietišķās mākslas vidusskolā.
Tādēļ gluži loģiski, ka "Dimzēns" Baltajā naktī kāpa autobusā un no Jelgavas devās uz "Māmuļu" – Rīgas Latviešu biedrību. Apņemšanās bija skaidra: pievērsties tautas dejas senākajam slānim – atjaunot īsteni latviskas kadriļas sajūtas, noskaņu un raksturu.
Kā notika Lakstīgalas kadriļas atjaunošana?
Dejas restaurēšana nedaudz atgādina arheologu darba sākumu – no sadauzītām lauskām top sens māla pods. Sākumā ir tikai nojauta, kā tas varētu izskatīties, bet, sākot tās savienot, aina kļūst skaidrāka.
Tā sanāca, ka sākumā muzikanti spēlēja un dziedāja skaļi. Dejotāji, nedaudz samulsuši, klusēdamigājadārziņā. Tas nebija īsti labi. Tad sākām no jauna – bez mūzikas instrumentiem, un dejotāji paši skaļi un skaidri dziedāja: "Ak, tu zelta lakstīgala".
Cita lieta! Pavisam cita sajūta!
Kad redzēsim Lakstīgalas kadriļu?
Jāpiebilst, ka Lakstīgalas kadriļas atjaunošanas procesu redzēja tie, kas "Māmuļā" Baltajā naktī ieradās uz sākumu – un tādu apmeklētāju netrūka. Tomēr kadriļa var būt arī priekšnesums, un sākumā tā tas arī būs. Līdz tam, lai latviešu kadriļa nonāktu līdz Deju svētkiem, vēl tāls ceļš ejams.
Kas vēl Baltajā naktī notika “Māmuļā”?
Notika daudz un dažādi – apmeklētāju bija pulka, bet vislielākā piekrišana bija Dižkoklei, un senajai Tālruņa būdiņai, kur savulaik zvanīts gan valsts prezidentiem, gan lauku saimniekpam, gan Emīlijai Benjamiņai, lai paziņotu kādu sensāciju.
Dižkoklei divu sesiju vietā bija jātaisa trīs, tāpēc Dižkokles meditācijas paraugdemonstrējums izvērtās garāks nekā plānots.
