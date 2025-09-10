Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma "Tet" datu centram "DC7", kas top Salaspilī, nosvinēti spāru svētki. “DC7” ir pirmais datu centrs, kas atrodas ārpus līdzšinējās “Tet” infrastruktūras, un tas ir unikāls ar to, ka tiks izmantota "liquid cooling" jeb šķidrā dzesēšana, proti, datu serveru radīto siltumu izmantos uzņēmums “Salaspils siltums”, sildot ūdeni un nodrošinot apkuri, vēsta 360TV Ziņas.
"DC7" izveide izmaksās vairāk nekā 30 miljonus eiro. Datu centrs būs savienots ar vadošajiem optiskā interneta tīkliem Latvijā un Eiropā. "Tet" datu centrs "DC7" Salaspilī darbu plāno sākt pēc gada – 2026. gada septembrī. "DC7" uzlabos Latvijas tehnoloģisko noturību un arī konkurētspēju.
Datu centrā būs iespējams apstrādāt arī mākslīgā intelekta, augstas veiktspējas un augstas kapacitātes datu serverus. Viens šāds datu centrs palielinās “Tet” esošo datu uzglabāšanas jaudu par 50%.
