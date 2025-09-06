"Krievijai šis karš ir viens no paralēlajiem projektiem." Intervija ar ekspertu Alekseju Jusupovu

Patlaban esam situācijā, kad nav skaidrs, vai Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu vispār notiks un vai ASV prezidents Donalds Tramps īstenos paša izteiktos draudus par sekundārajām sankcijām Krievijai un tās ekonomiskajiem draugiem.
Ar ko varam rēķināties tuvākajā laikā attiecībā gan uz karu Ukrainā, gan uz bažām, ka Krievija savu agresiju varētu izvērst arī citviet Eiropā, piemēram, Baltijas valstīs – to 360TV Ziņas vaicāja Vācijā bāzētā Frīdriha Eberta politiskā fonda Krievijas programmas direktoram Aleksejam Jusupovam.
Alekseja Jusupova ikdienas darbs ir Krievijas politikas analīze. Šī eksperta prognozes un viedokļi lasāmi ne tikai lielākajos vācu medijos, bet arī britu ziņu kanālā BBC un Amerikā labi zināmajā laikrakstā “The New York Times”. Saruna ierakstīta 28. augusta rītā.
Šorīt (28.08.) pamodāmies ar ziņām, ka naktī bombardēta Kijiva. 10 civiliedzīvotāji nogalināti, 48 ievainoti. Ko tas liecina par Putina un Krievijas vēlēšanos panākt mieru?
Krievijas stratēģija kara laukā nav mainījusies. Tas ietver arī triecienus dziļi Ukrainas teritorijā, toskait pa pilsētām, kas atrodas tālu no frontes līnijas. Tas nav nekas jauns vai neparasts stadijā pirms miera sarunām, jo vēl neesam sasnieguši miera sarunas. Posms pirms miera sarunām norit paralēli kaujas darbībām. Pat, ja sāktos miera sarunas, tas nenozīmē, ka agresija kaujas laukā beigtos. Vēsturē ir gana gadījumu, kad, lai sasniegtu jebkādu politisku rezultātu, paiet gadi, un tikmēr abas puses turpina karot.
Tā arī ir galvenā atšķirība starp amerikāņu un Eiropas – Ukrainas stratēģiju. [Eiropa] vēlas vispirms panākt pamieru, lai tad raudzītu, kādas ir iespējas par kaut ko vienoties. Tikmēr amerikāņu puse virza ideju – vispirms sarunas un tad miers.
Godīgi sakot, tajā nav nekā jauna. Tagad jāskatās, vai Vašingtonā aizsāktajām iniciatīvām ir kāds potenciāls. Neko vairāk pagaidām nezinām. Šobrīd nav skaidrs, vai būs kāds “logs” vērā ņemamām sarunām. Un diemžēl tikmēr karš turpināsies.
Vai Zelenska un Putina tikšanās, Jūsuprāt, ir reāla, ņemot vērā, ka abu pušu nosacījumi ir tādi, ka ne viens, ne otrs tiem nepiekrīt.
Arī tas nav nekas neierasts, ka pirms sākas jebkādas sarunas, karojošās puses uzstāj uz otrai pusei nepieņemamiem nosacījumiem. Tas būtu dīvaini, ja publiski jau būtu izskanējis, ka kāds ir gatavs vienam vai otram piekāpties. Mēs zinām, kam Ukraina varētu piekrist vai vismaz par tās vēlmi kaut kam piekrist. Zinām arī Eiropas un Amerikas skatījumu. Visas puses kaut teorētiski ir nodemonstrējušas elastību, meklējot veidus, kā šo karu varētu vismaz apstādināt, ja ne izbeigt. Par krievu pusi gan neko nezinām. Tā ir autokrātiska sistēma, kur lēmumus pieņem ļoti mazs cilvēku loks, un viņi dara visu, lai mūs turētu neziņā.