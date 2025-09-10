Septiņi no desmit Latvijas iedzīvotājiem lasa grāmatas, liecina Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ziņojums, kurā apkopoti un analizēti divu aptauju rezultāti par Latvijas iedzīvotāju lasīšanas paradumiem.
Kā aģentūru LETA informēja LNB pārstāve Maija Treile, Latvijas lasītāju vidū dominē drukātās grāmatas. Tās lasa 57% respondentu, savukārt 16% aptaujas dalībnieku lasa e-grāmatas, bet 9% norādījuši, ka izmanto audiogrāmatas.
Jaunākās ziņas 73% Latvijas iedzīvotāju uzzina interneta portālos, bet sociālajos tīklos – 46% respondentu, kam ar 42% seko televīzija. Savukārt 22% jaunākās ziņas iegūst no radio, 6% no drukātās preses, vēl 8% iedzīvotāju – no radiem, draugiem vai paziņām. Aizvadītā gada laikā 31% Latvijas iedzīvotāju nav ne lasījuši, ne klausījušies grāmatas. Salīdzinot ar 2017. gada pētījumu, nelasītāju skaits ir pieaudzis par astoņiem procentpunktiem – no 23 uz 31%. Izvēloties grāmatu, 41% aptaujas dalībnieku vadās pēc radu, draugu vai paziņu ieteikumiem, 32% grāmatas izvēlas grāmatnīcās, 26% respondentu izvēli nosaka ziņas, recenzijas internetā, 19% – bibliotēkas, savukārt platformas "Goodreads" vai "BookTok" izmanto attiecīgi 2 un 1%.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
