Lisabonā trešdien notika traģisks satiksmes negadījums, kurā iesaistīts Portugāles galvaspilsētā iecienītais funikulieris "Gloria".
Portugāles varasiestādes sniegušas pretrunīgas ziņas par bojāgājušo skaitu, tomēr izskanējis, ka dzīvību varētu būt zaudējuši 17 cilvēki, vairums no tiem, domājams, ir ārvalstu tūristi. Vairāk nekā 20 cilvēki negadījumā ievainoti.
Meklē avārijas cēloni
Varasiestādes piesardzīgi izteikušās par avārijas cēloņiem, tomēr tiek pieļauts, ka varētu būt pārtrūkusi trose, kas savieno abus funikuliera sistēmas vagonus. Iespējams, bijušas arī problēmas ar bremzēm. Aculiecinieki vēstījuši, ka funikuliera vagons strauji braucis lejup pa stāvo ielu, līdz nobraucis no sliedēm un ietriecies kādā mājā. Spēcīgajā triecienā vagons tika praktiski iznīcināts. Negadījums notika pulksten 18.15 pēc vietējā laika (20.15 pēc Latvijas laika). Pēc avārijas glābējiem nācās atbrīvot avarējušajā vagonā iesprostotos cilvēkus, bet no netālu esošā otrā vagona cilvēki kāpuši ārā pa logiem, pavēstījuši aculiecinieki. Nav zināms, cik no bojāgājušajiem ir funikuliera pasažieri. Funikuliera sistēmā vietas ir aptuveni 40 cilvēkiem. Izskanējis, ka slimnīcā nogādāts kāds trīs gadus vecs bērns no Vācijas, kura tēvs avārijā zaudējis dzīvību, bet māte kritiskā stāvoklī atrodas slimnīcā. Varasiestādes ceturtdien pavēstīja, ka gandrīz visiem negadījuma upuriem ir "ārzemju uzvārdi". "Tādu traģēdiju mēs neesam pieredzējuši," pēc funikuliera avārijas paziņoja Lisabonas mērs Karlušs Moedass.
Pieminekļa statuss
Funikulieris "Gloria" pirmajā braucienā devās 1885. gadā, bet 30 gadus vēlāk tika elektrificēts un tagad izmanto divus elektromotorus. Funikuliera darbības princips tomēr ir tradicionālais. Tā abi vagoni ir savienoti ar trosi, kas, vienam vagonam braucot lejup, ļauj ne tikai uzvilkt stāvākā vietā otru vagonu, bet arī neļauj pirmajam nekontrolēti slīdēt lejup. Funikulierus tradicionāli ierasts izmantot kalnainākās vietās, kur parastus tramvajus vai vilcienus izmantot nav iespējams.
Funikulieris "Gloria" Lisabonā ir ļoti iecienīts tūristu vidū, bet to labprāt izmanto arī vietējie iedzīvotāji. Gadā ar to pārvietojas aptuveni trīs miljoni pasažieru.
Šā funikuliera maršruts gan ir tikai 275 metrus garš, bet brauciens ilgst trīs minūtes, vēsta raidorganizācija BBC. Gribētāju izmantot funikulieri Lisabonas centrā tomēr ir daudz, un pie tā bieži veidojas garas rindas. Funikulieris "Gloria" jeb pilnā nosaukumā "Elevador da Gloria" Portugālē ir atzīts par valsts pieminekli. Tagad tomēr visas – "Gloria" un trīs citas – funikulieru līnijas Lisabonā uz izmeklēšanas laiku ir slēgtas. Jāpiebilst, ka "Gloria" avāriju piedzīvoja arī 2018. gadā. Funikuliera vagons toreiz nobrauca no sliedēm, tomēr cietušo nebija. Problēmas tolaik bijušas ar funikuliera riteņiem.
Pārmet neizdarību
Arī šoreiz uzdoti jautājumi par šā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli. Lisabonas sabiedriskā transporta uzņēmums "Carris", kas ir funikuliera "Gloria" operators, uzsvēris, ka izpildīti visi "apkopes protokoli", funikulierim tikusi veikta plānotā apkope un regulāri notikušas pārbaudes. Spānijas laikraksts "El Pais" tomēr vēsta, ka uzņēmuma darbinieki žēlojušies par nekvalitatīviem apkopes darbiem un funikulieru tehnisko stāvokli. "Carris" darbinieki vērsuši uzmanību uz Lisabonas novecojušo satiksmes infrastruktūru, kā arī lēmumu funikulieru apkopi nodot apakšuzņēmēju pārziņā, kas ļauj ietaupīt līdzekļus, norāda izdevums "Politico". Sarežģītā situācijā nonācis Lisabonas mērs Karlušs Moedass. Portugālē 12. oktobrī notiks pašvaldību vēlēšanas, kurās Moedass cer nodrošināt atkārtotu uzvaru. Traģiskā funikuliera avārija šos centienus draud izjaukt. Pagājušajā gadā mērs izpelnījās opozīcijas pārmetumus, ka satiksmes uzņēmumam "Carris" domātais finansējums novirzīts tehnoloģiju konferences vajadzībām. Pašvaldība vēlāk taisnojās, ka sabiedriskā transporta budžets nav palicis mazāks, jo tam esot novirzīts Eiropas Savienības finansējums.
