ASV Ziemeļkarolīnas štata pilsētā Šarlotā augusta nogalē nodurta divdesmit trīs gadus veca ukraiņu bēgle Irīna Zarutska, vēsta ASV mediji.
Viņa tika nogalināta vilcienā 22. augustā, bet tagad publiskots arī video, kurā redzams nozieguma brīdis. Uzbrucējs, kurš vilcienā sēdēja aiz Zarutskas, neizprovocēti viņai no aizmugures trīs reizes iedūra, tostarp kaklā. Viņa notikuma vietā nomira. Saistībā ar slepkavību ASV policija aizturējusi trīsdesmit četrus gadus veco bezpajumtnieku Dekarlosu Braunu, kuram izvirzīta apsūdzība pirmās pakāpes slepkavībā. Apsūdzētajam ir gara kriminālā vēsture, tostarp viņš tiesāts par bruņotu laupīšanu, zādzību un ielaušanos svešā īpašumā. Viņš vairāk nekā astoņus gadus pavadījis ieslodzījumā.
Braunam esot garīga rakstura saslimšana, un šī iemesla dēļ viņa advokāts apšauba, ka viņa klientu vispār drīkst tiesāt. Policija apšauba iespēju, ka Zarutska un Brauns būtu bijuši pazīstami. Pēdējā laikā šis nav vienīgais noziegums, kurā cieš ukraiņu bēgļi. 11. augustā Vācijas pilsētā Frīdlandē kāds irākietis vilciena priekšā pagrūda sešpadsmit gadus vecu ukraiņu meiteni, kura notikuma vietā nomira.
