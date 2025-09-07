Latvijā šonedēļ pazudušais Kanādas karavīrs atrasts miris, sestdien paziņoja Kanādas Bruņotie spēki, neminot nāves cēloni.
Pēc Kanādas Bruņoto spēku sniegtās informācijas, 408. taktiskās helikopteru eskadriļas transportlīdzekļu tehniķis Džordžs Hols, kurš bija pazudis kopš otrdienas, 2. septembra, atrasts miris piektdien, 5. septembrī.
Kanādas Bruņoto spēku Militārā policija palīdz Latvijas iestādēm veikt izmeklēšanu par Hola nāves apstākļiem.
Kanādas amatpersonas norādījušas, ka šis incidents nerada draudus Latvijā izvietotās NATO daudznacionālās brigādes karavīriem. Kanāda ir šīs brigādes vadošā valsts.
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paudis dziļas skumjas par Hola nāvi un izteicis visdziļāko līdzjūtību viņa draugiem, ģimenei un dienesta biedriem. Ierakstā platformā "X" Kārnijs arī pieminējis, ka, augusta beigās apmeklējot Latviju, viņš ticies ar Kanādas vadītās brigādes karavīriem.
Arī Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos norādīja, ka karavīra nāves apstākļu izmeklēšana turpinās, un līdzās Kanādas Bruņoto spēku Militārajai policijai arī Nacionālie bruņotie spēki atbalsta Latvijas iestādes izmeklēšanā.
Nacionālajos bruņotajos spēkos skaidro, ka virsniekvietnieks Hols bija transportlīdzekļu tehniķis no 408. taktiskās helikopteru eskadriļas, kas bāzējas Edmontonā, Kanādā. Viņš pildīja dienesta pienākumus Latvijā izvietotajā NATO daudznacionālās brigādes Latvija Aviācijas bataljonā. Virsniekvietnieks Hols Kanādas Bruņotajos spēkos bija dienējis gandrīz 20 gadus. Dienesta laikā vairākkārt pildījis dienesta pienākumus ārvalstīs.
Nacionālie bruņotie spēki izsaka visdziļāko līdzjūtību mirušā karavīra ģimenei un tuviniekiem.
Arī Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izteicis visdziļāko līdzjūtību karavīra ģimenei un draugiem. Prezidents ierakstā tviterī uzsver, ka Latvija sēro kopā ar Kanādas sabiedrotajiem un ir pateicīga par Hola dienestu NATO daudznacionālās brigādes sastāvā.
Arī Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) izteicis līdzjūtību, uzsverot, ka Hola drosme un uzticība Latvijai paliks atmiņā. Ministrs uzsver, ka šajā grūtajā brīdī Latvija domās ir kopā ar karavīra ģimeni un ar viņu kopā dienošajiem.
