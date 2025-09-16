Šogad algas visstraujāk pieaug Latvijas reģionos, liecina "Figure Baltic Advisory" veiktais pētījums. Visstraujāk pamatalgas pieaugušas tieši Kurzemē un Vidzemē, lai gan arī Zemgale un Latgale tālu neatpaliek. Savukārt atalgojuma plaisa starp Rīgu un reģioniem sarukusi līdz 12,5%.

Pamatalgas šogad ir paaugstinātas 72% darbinieku Latvijā, liecina "Figure Baltic Advisory" veiktais pētījums, kas balstās uz vairāk nekā 500 uzņēmumu aptaujām Latvijā. Strādājot tajā pašā amatā, šogad algas ir pieaugušas par 6,2%, bet gada kopējais atalgojuma pieaugums ir 7,5% – šis skaitlis ietver arī dažādas piemaksas un papildu labumu. Salīdzinājumam, Igaunijā alga, strādājot tajā pašā amatā, šogad pieaugusi par 6,3%, bet kopējais atalgojuma pieaugums ir 7,1%, bet Lietuvā alga tajā pašā amatā pieaugusi par 6,9%, bet kopējais atalgojums par 8%.

Taisnīgāko algu maksātāji

"Figure Baltic Advisory" kopš 2018. gada pasniedz balva taisnīgākā atalgojuma maksātājiem Latvijā. Pētījuma īstenotāji norāda, ka šogad par šo balvu bijusi sīva konkurence, apliecinot, ka darba devēji aizvien lielāku uzmanību pievērš taisnīgam atalgojumam. Vairākas organizācijas ierindojas starp taisnīgākā atalgojuma maksātājiem vairākus gadus pēc kārtas, tomēr desmitniekā ir arī jaunpienācēji.

