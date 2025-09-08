Trimdā Rietumos mītošais Krievijas opozicionārs Iļja Jašins pirmdien pavēstīja, ka Krievijas Iekšlietu ministrija viņu jaunās krimināllietas ietvaros atzinusi par bezvalstnieku.
Jašins platformā "Telegram" publicējis Iekšlietu ministrijas izziņu, kas pievienota jaunajai krimināllietai par "ārvalstu aģenta" pienākumu nepildīšanu.
Izziņas ailē "pilsonība" ir abreviatūra kirilicā "LBG", kas nozīmē - "persona bez pilsonības".
Saskaņā ar konstitūciju Krievijas pilsonību nevar atņemt.
"Ja tiesā iesniegtā Krievijas Iekšlietu ministrijas informācija apstiprināsies, mēs saskaramies ar svarīgu precedentu un jaunu [diktatora Vladimira] Putina varas patvaļas izpausmi," norāda Jašins.
Tīmekļa medijs "Mediazona" vēsta, ka tiesa izsaukusi uz nopratināšanu izmeklētāju, lai noskaidrotu, kāpēc Jašins nodēvēts par personu bez pilsonības.
Cilvēktiesību projekta "Pirmā nodaļa" jurists Jevgēņijs Smirnovs pauda, ka, visticamāk, "Iekšlietu ministrija kārtējo reizi radījusi sajukumu".
"Spēkā esošie likumi aizliedz atņemt pilsonību, ja tā iegūta dzimšanas brīdī," atgādināja Smirnovs.
Tajā pašā laikā jurists pieļāva, ka šādu atzīmi varēja veikt, kad Jašins tika atbrīvots apmaiņai 2024. gadā.
"Neviena juridiska procedūra apmaiņai nav noteikta. Teorētiski Jašina izceļošana no Krievijas Federācijas varēja tikt noformēta kā bezvalstnieka deportēšana," sacīja Smirnovs.
Jašins Krievijā izcieta sodu par "viltus ziņām" par armiju. Pērn 1.augustā viņš tika atbrīvots Krievijas un Rietumu starpā īstenotās ieslodzīto apmaiņas ietvaros.
Opozicionārs toreiz uzsvēra, ka viņš to neuzskata par apmaiņu, bet gan par nelikumīgu izraidīšanu no valsts.
Iekšlietu ministrija 2024. gada beigās Jašinu izsludināja meklēšanā par "ārvalstu aģenta" pienākumu nepildīšanu.
