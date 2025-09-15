Krievijas diktators Vladimirs Putins testē Rietumus, svētdien sacīja Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls, vienlaikus norādot, ka spiedienam uz Maskavu ir jāaug.
"Krievijai ir jāzina - mēs vienmēr reaģēsim. Mēs neļausim pakļaut sevi vēl lielākam militāram spiedienam," intervijā raidsabiedrībai ZDF sacīja ministrs.
"Mēs izvērsīsim savu spēku, un brīvās pasaules ekonomiskais un politiskais spēks ir stiprs,"
viņš piebilda.
Putins testē Rietumus un nav ieinteresēts izbeigt karu Ukrainā, sacīja Vādefuls.
"Viņš nepieņem nevienu sarunu piedāvājumu. Viņš nepārprotami pagaidām nevēlas izbeigt šo karu Ukrainā. Viņš iet tālāk, un mums ir skaidri jāreaģē un jābūt vienotiem," norādīja ministrs.
Vādefuls atbalstīja stingrāku sankciju noteikšanu Krievijai, bet uzsvēra, ka ir arī jāstiprina NATO aizsardzība pie tās austrumu robežas, jo īpaši pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas spēj ātrāk reaģēt.
Ministrs minēja sistēmas, kas pašlaik atrodas Grieķijā un Spānijā un ko varētu pārvietot uz NATO austrumu flangu.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
