Sestdien, 13. septembrī, plkst. 12.30 Cēsu sporta stadionā norisināsies pirmais starptautiskais soļošanas futbola jeb soļbola turnīrs, kurā startēs desmit komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Pasākumu atbalsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
Turnīrā piedalīsies četras komandas no Igaunijas, trīs no Lietuvas un trīs no Latvijas. Komandas tiks sadalītas trīs grupās, bet četras labākās vienības iekļūs pusfinālā.
"Interese par šo pirmo turnīru ir pārsniegusi mūsu cerības. Tas parāda soļošanas futbola pieaugošo popularitāti kā sporta veidam jebkuram vecumam," norādīja futbola kluba "Cēsis" valdes priekšsēdis Kristaps Kosītis.
Savukārt LFF Sociālās atbildības un ilgtspējas vadītājs Ilvars Koscinkevičs uzsvēra, ka turnīrs lieliski atbilst federācijas mērķim "Futbols visiem".
"Komandu dalība no trim valstīm apliecina spēles spēju apvienot kopienas un veicināt aktīvu dzīvesveidu neatkarīgi no vecuma,"
viņš sacīja.
Soļošanas futbols jeb soļbols ir komandu spēle, kurā futbols tiek spēlēts bez skriešanas, un tā īpaši piemērota dažādu paaudžu sportistiem.
Skatītāji aicināti klātienē atbalstīt dalībniekus un kļūt par lieciniekiem vēsturiskam notikumam – pirmajam šāda veida turnīram Latvijā.
