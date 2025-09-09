Saeimas opozīcijas deputāti ceļ trauksmi par to, ka Latvija plāno aizņemties lielas naudas summas aizsardzības vajadzībām un šī aizņemšanās dārgi izmaksāšot katram nodokļu maksātājam.
Cik un kur valdība plāno aizņemties, kāds valsts parāds ir pašlaik, un cik izmaksā parāda apkalpošana?
"Valdība paziņo, ka Latvija aizņemsies līdz 8,4 miljardiem eiro (!) aizsardzībai. Aizsardzība, protams, ir supersvarīga. Bet – vai kāds vispār domā un runā par valsts spēju turēt parāda nastu? Šī valsts parāda palielināšanas apkalpošana katram nodokļu maksātājam izmaksās ~100 eiro/mēnesī papildus. Tas, ka ES piever acis papildu aizsardzības aizdevumam, nemaina faktu, ka tas būs jāapmaksā un jāatdod," tā sociālajos tīklos rakstīja Saeimas deputāts Andris Kulbergs ("Apvienotais saraksts").
Deputāts arī apgalvo, ka jau šobrīd valsts parāda apkalpošana tuvojas nepavelkamiem 600 miljoniem eiro gadā. Ar jauniem budžeta tēriņiem un pārfinansējot lētos kredītus, šis skaitlis pavisam drīz kļūšot par 1–1,2 miljardiem eiro gadā. Ja papildus aizņemsimies aizsardzībai 3,8 miljardus eiro, tas nozīmē 135 miljonus eiro procentu maksājumos gadā papildus; ja aizņemsimies 8,4 miljardus eiro – tie būs papildus 300 miljoni eiro procentu maksājumos gadā. "Tas nozīmē – lai tikai apmaksātu šī parāda procentus, katram strādājošajam Latvijā būs jāsedz: 1200 eiro gadā jeb 100 eiro mēnesī," tā raksta Kulbergs.
Vai deputāta apgalvojumi atbilst patiesībai un par kādu aizņēmumu ir runa?
Eiropa aizņemsies izdevīgāk
Potenciālais aizņēmums, par ko runā Andris Kulbergs, ir Latvijas izrādītā interese par Eiropas Savienības programmas "ReArm Europe" ietvaros radīto finanšu instrumentu SAFE, kas ļautu Eirobas Savienības valstīm būtiski palielināt aizsardzības izdevumus. Būtībā runa ir par to, ka Eiropas Savienība savā vārdā aizņemtos naudu starptautiskajos tirgos līdz 150 miljardu eiro apmēram un tālāk nodotu šo naudu dalībvalstīm aizsardzības izdevumu palielināšanai. Tiek pamatoti pieņemts, ka Eiropas Savienība spēs aizņemties naudu ar izdevīgākiem noteikumiem nekā atsevišķās dalībvalstis.
ES dalībvalstīm aizsardzības izdevumus jāspēj palielināt līdz 2028./2029. gada mijai – līdz šim brīdim netiks ņemti vērā vienā no ES dibināšanas dokumentiem, Māstrihtas līgumā, ierakstītie noteikumi, ka valsts budžeta deficīts un ārējais parāds nedrīkst pārsniegt attiecīgi 3% un 60% no iekšzemes kopprodukta. To dēvē par ES izņēmuma klauzulu.
Maksimālais aizņēmuma apjoms arī ir ierobežots ar izņēmuma klauzulu, kas pieļauj līdz 2028. gadam papildu izdevumus aizsardzībai 1,5% no IKP gadā.
Valstīm, kuras bija ieinteresētas SAFE finanšu instrumenta izmantošanā, līdz šī gada 29. jūlijam bija jāizrāda šāda vēlme, norādot arī to, par cik lielu summu aizņemšanos ir interese. Šī intereses izrādīšana nekādas saistības Latvijai faktiski pieprasīt aizņēmumu un uzņemties finanšu saistības neuzliekot, apgalvo Finanšu ministrija.
Viss jau ieplānots
Kā stāsta Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš, Latvija ir izrādījusi interesi, iesniedzot savas ieceres un projektus, kurus varētu daļēji finansēt ar šī Eiropas mehānisma līdzekļiem. Latvija ir norādījusi gan minimālo, gan maksimālo iespējamo aizņēmuma apjomu – no 3,8 līdz 8,4 miljardiem eiro.
"Svarīgākais nākamais posms ir līdz novembrim sagatavot detalizētus aizsardzības investīciju plānus ar konkrētiem pirkumiem un izdevumiem, kas tiks finansēti ar SAFE mehānisma palīdzību. Visi plāni ir jāsaskaņo ar aizsardzības budžetu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) attīstības dokumentiem. Finansējuma saņemšana notiks pakāpeniski, atbilstoši iekārtu piegādes grafikam, un līdzekļi tiks izmaksāti, ievērojot izpildīto investīciju plānu laika gaitā," stāsta A. Puriņš.