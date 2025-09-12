Pēc šovasar pieredzētā diezgan augstā jēlnaftas cenu līmeņa rudenī varētu sekot cenu kritums par aptuveni 7-8%, kas potenciāli var nozīmēt arī gatavās produkcijas cenu samazinājumu, atzina degvielas mazumtirgotāja "Circle K Latvia" degvielas kategorijas vadītājs Latvijā Gatis Titovs.
Augusta beigās naftas cena pieauga salīdzinājumā ar mēneša vidu un tika tirgota par 68 ASV dolāriem (63,65 eiro) par barelu, tomēr nākotnē esot sagaidāms īstermiņa cenu kritums.
Titovs skaidro, ka cenu kritums ir sagaidāms, pamatojoties uz ražošanas apjomu pieaugumu gan OPEC+, gan ārpus OPEC esošajās valstīs un pasaules ekonomikas palēnināšanos.
Galvenā ietekme uz jēlnaftas cenu kustību joprojām esot ASV prezidenta Donalda Trampa neparedzamajai rīcībai un viņa tarifu politikas ietekmei uz pasaules ekonomiku. Šobrīd stājušies spēkā papildu 25% tarifi Indijas precēm kā sods par Indijas nepārtraukto Krievijas naftas iepirkšanu.
Titovs skaidro, ka ASV ir Indijas lielākais eksporta tirgus, kura vērtība ir 86,5 miljardi ASV dolāru (80,97 miljardi eiro) gadā, un Indijai noteiktais 50% tarifs faktiski ir tirdzniecības embargo. Šim faktam ir būtiska ietekme uz globālo tirdzniecību, un tas palēnina ekonomikas izaugsmi, kas nozīmē mazāku pieprasījumu pēc naftas.
Lai gan Indiju tarifi ir skāruši smagi, tiek prognozēts, ka Indijā pieaugs Krievijas naftas imports, jo daudzas Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas ir cietušas uzbrukumos Ukrainā un krievi daudzviet nespēj pārstrādāt naftu. Pirms kara Ukrainā Indija no Krievijas piegādāja mazāk nekā 1% no savām naftas vajadzībām, bet tagad šīs piegādes veidojot vairāk nekā 40%.
"Kamēr Indija turpinās pirkt lētu Krievijas naftu, citiem piegādātājiem būs jēlnaftas pārpalikums, un tas noteikti ietekmēs pasaules tirgus cenu," uzsver Titovs.
Kā skaidro "Circle K" degvielas kategorijas vadītājs, lai gan tirgū ir daži faktori, kas teorētiski varētu palielināt naftas cenas tuvākajā nākotnē, tie ir diezgan nelieli. Piemēram, pirms pāris nedēļām naftas eksports uz Ungāriju un Slovākiju pa cauruļvadu "Družba" Ukrainas darbību dēļ tika īslaicīgi apturēts, taču piegādes, kā ziņots, tika atsāktas.
ASV krājumu samazinājums izrādījās lielāks, nekā analītiķi prognozēja, kas liecina par spēcīgu pieprasījumu, taču, tā kā neoficiālā vasaras braukšanas sezona ASV augusta beigās ir noslēgusies, tiek prognozēts mazāks benzīna pieprasījums.
"Turklāt Vācijas patērētāju noskaņojuma un uzticības indeksa "GfK" kritums līdz zemākajam līmenim pēdējo mēnešu laikā ietekmē cenas ar pazeminošu tendenci. Tātad, rezumējot, varētu sagaidīt, ka cenas septembrī kritīsies, ja vien neradīsies neparedzēti apstākļi," norāda Titovs.
Aptauja
Vai jums ir personīga pieredze ar akciju pirkšanu vai pārdošanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu