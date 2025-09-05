Sestdien, 6. septembrī, tirdzniecības centra "Spice" teritorijā, konkursa “Latvijas E-Auto” ietvaros, notiks Spices Elektroauto diena – pasākums, kurā apmeklētāji varēs izmēģināt jaunākos elektroauto modeļus, gūt personīgu pieredzi ar e-mobilitāti un uzzināt vairāk par tās attīstību Latvijā.
Oficiālā atklāšana plkst. 11.00 pie tirdzniecības centra Spice A ieejas, un to atklās Rīgas Domes vadība. Testa braucieni ar elektroauto būs pieejami līdz plkst. 16.00. Paralēli visa pasākuma gaitā notiks arī kopīgas aktivitātes ģimenēm – bērniem būs iespēja iesaistīties dažādās atrakcijās, tikt pie pārsteiguma balvām, taču vecākiem - laimēt auto uz vienu nedēļas nogali.
Šogad konkursam “Latvijas E-Auto” pieteikti 30 automobiļi, un lielāko daļu no tiem šajā pasākumā būs iespējams gan apskatīt, gan izmēģināt. Papildus konkursa dalībniekiem būs skatāmi arī citi interesanti ar elektrību darbināmi spēkrati, bet dienu īpaši bagātinās Latvijas Elektroauto biedrības salidojums, kas pirmo reizi notiks Rīgā un pulcēs elektroauto entuziastus no visas Latvijas.
Latvijas elektroauto tirgus šobrīd piedzīvo vēsturisku izaugsmi – pirmajos septiņos mēnešos reģistrēto elektroauto skaits pieaudzis par 87%, un to īpatsvars sasniedzis 1,5% no vieglā pasažieru autoparka.
“Tas apliecina, ka interese par zemo emisiju transportu ir strauji augoša, un arvien vairāk cilvēku vēlas pārliecināties par elektroauto priekšrocībām praksē. Tieši tāpēc šādi pasākumi kā Spices Elektroauto diena ir īpaši nozīmīgi – tie ļauj katram pašam izmēģināt jaunos modeļus un saprast, cik ērta un dinamiska var būt pārvietošanās ar elektroauto,” uzsver Artūrs Svekris, Ignitis ON Elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs.
Arī SEB līzinga pārstāvis Matīss Jaņevičs-Dambis norāda, ka tieši personīgā pieredze visbiežāk maina attieksmi pret elektroauto:
“Elektroauto tēmā joprojām pastāv daudz aizspriedumu un mītu, kam cilvēki mēdz ticēt līdz brīdim, kad viņiem ir personīgā pieredze ar elektroauto. Pirms kāda laika veicām iedzīvotāju aptauju un secinājām – jo lielāka ir iedzīvotāju pieredze ar e-auto, jo lielāka ir varbūtība, ka viņu nākamais auto būs tieši elektroauto. Lai gan kopumā tikai 22% iedzīvotāju būtu gatavi apsvērt elektroauto iegādi, starp tiem, kuri jau ir braukuši ar elektroauto, šādu izvēli apsvērtu 39%. Spices Elektroauto diena ir unikāla iespēja gūt personīgo pieredzi, izmēģināt dažādus modeļus, rast atbildes uz visiem jautājumiem un, iespējams, atrast sev nākamo auto.”
Papildu motivāciju piedāvā arī konkursa partneri – pasākumā ikviens interesents varēs nobalsot par savu sapņu elektroauto un laimēt vērtīgas balvas.
“Elektroauto ir neizbēgama nākotne, un Latvijas E-Auto pasākums ir lieliska iespēja vienkopus iepazīt gandrīz visu aktuālo elektroauto piedāvājumu tirgū.
Šoreiz testa braucienu diena pie tirdzniecības centra Spice ļauj ikvienam ne tikai izmēģināt sev interesējošos modeļus, bet arī piedalīties balsojumā un saņemt balvas no SIXT un pasākuma partneriem. Savukārt SIXT Leasing vietnē līdz pat konkursa noslēgumam ir iespēja iepazīties ar visiem konkursā pieteiktajiem elektroauto un saņemt personalizētus piedāvājumus to iegādei,” piebilst Arnis Jaudzems, SIXT vadītājs Baltijā un Somijā.
Vienlaikus strauji pieaug arī uzlādes iespējas. Ignitis ON turpina aktīvi paplašināt savu tīklu, īpaši koncentrējoties uz ultra ātrās uzlādes stacijām. Pašlaik uzņēmums nodrošina gandrīz 90 uzlādes vietas ar vairāk nekā 250 pieejamiem uzlādes punktiem, bet līdz gada beigām šo skaitu plānots palielināt līdz vairāk nekā 400 punktiem visā Latvijā. Tas nozīmē, ka elektroauto vadītājiem kļūst arvien vienkāršāk plānot gan ikdienas maršrutus, gan tālākus ceļojumus.
