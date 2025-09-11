Francijas jaunieceltais premjerministrs Sebastjēns Lekornī savā pirmajā dienā jaunajā amatā saskāries ar plašiem protestiem pret valdības virzītajiem taupības pasākumiem un ar neuzticības balsojuma draudiem.
Francijas prezidents Emanuels Makrons iecēla līdzšinējo aizsardzības ministru Lekornī premjerministra amatā otrdien pēc tam, kad līdzšinējais premjerministrs Fransuā Beirū pirmdien parlamentā uzticības balsojumā cieta sakāvi un bija spiests atkāpties no amata. Beirū izsludināja balsojumu pēc vairāku mēnešu strupceļa, kas bija iestājies budžeta dēļ, valdībai cenšoties samazināt tēriņus. Lekornī solījis konsultēties ar visiem politiskajiem spēkiem un arodbiedrībām pirms valdības veidošanas. Taču Makrona politiskie pretinieki skeptiski attiecas pret Lekornī iecelšanu premjerministra amatā, kas sakritusi ar kustības "Bloquons Tout" ("Bloķēsim visu") rīkotajiem protestiem pret valdības virzītajiem taupības pasākumiem un nevienlīdzību. Kreiso radikāļu partija "Nepakļāvīgā Francija" (LFI) trešdien paziņoja, ka ierosinās priekšlikumu izteikt neuzticību Lekornī, ja nākamā valdība pati neierosinās uzticības balsojumu, kad parlaments nākamajā mēnesī atsāks darbu. Francijas politikā valda haoss, kopš Makrons pagājušajā gadā izsludināja ārkārtas parlamenta vēlēšanas, kuru rezultātā izveidojās ļoti sadrumstalots parlaments.
