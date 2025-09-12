Apvienotajā Karalistē (AK) sacēlies pamatīgs skandāls, jo atklājies, ka populārajos tiešsaistes ēdiena piegādes servisos "Deliveroo", "Uber Eats" un "Just Eat" par kurjeriem nelegāli strādā migranti jau dažas stundas pēc ierašanās no Francijas gumijas laivās. 

Migrantiem, gaidot lēmumu par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, stingri aizliegts strādāt pirmos 12 mēnešus pēc ierašanās valstī. Taču britu medijam "The Sun", apsekojot migrantu viesnīcas trīs pilsētās – Londonā, Bornmutā un Mančestrā –, izdevies atklāt, ka likums tiek ignorēts masveidā, atrodot neskaitāmus "Deliveroo", "Just Eat" un "Uber Eats" formā tērptos migrantus, kas piegādājuši ēdienu, izmantojot dārgus elektriskos skūterus vai divriteņus.

Lai arī kurjera kontu var atvērt par brīvu, tomēr tam nepieciešami personu apliecinoši dokumenti un bankas konts AK bankā. Kā zināms, personu apliecinošie dokumenti mēdz "pazust" Lamanša šauruma šķērsošanas laikā, tādēļ migranti paši nevar pieteikties pašnodarbinātā kurjera darbā vai atvērt bankas kontu. Toties daudzos tiešsaistes forumos iespējams šādu kurjera kontu "noīrēt" par 40 sterliņu mārciņām (46 EUR) nedēļā, un, kā izrādās, ēdienu piegādes kompānijās nepārbauda, vai kurjera kontu izmanto īpašnieks, vai arī tas tiek "īrēts". Netiek pārbaudīta arī nodokļu nomaksa, kas gulstas uz paša pašnodarbinātā pleciem.

Kādā tiešsaistes forumā "The Sun" reportieris, izliekoties par afgāni, kas tikko ieradies gumijas laivā, saņēma piedāvājumu "īrēt" ēdienu piegādes kurjera kontu jau pirmajās 10 minūtēs. Uz viņa jautājumu, vai dokumentu trūkums nebūs problēma, "Deliveroo" konta tirgotājs esot atbildējis:

