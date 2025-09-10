Krievijas diktators Vladimirs Putins bija pateicis ASV prezidentam Donaldam Trampam un viņa īpašajam sūtnim Stīvam Vitkofam, ka ir nodomājis pilnībā sagrābt Donbasu 3-4 mēnešu laikā, pastāstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien publicētā intervijā telekanālam "ABC News".
"Tā ir visvairāk nocietinātā daļa ar kaujasspējīgākajiem spēkiem," paskaidroja Zelenskis, atbildot uz jautājumu, kāpēc Ukraina nevar piekāpties Donbasā.
"Tā ir kā cietoksnis (..) Ja mēs izvedīsim karaspēku un viņš iegūs visu Donbasu, kurš garantēs, ka viņš nevirzīsies tālāk - 90 kilometrus uz Harkivu? Jo viņš vienmēr gribējis Harkivu," sacīja Zelenskis.
Zelenska teiktais par Donbasu izskanēja pēc ziņām, ka Putins esot piedāvājis Trampam "miera plānu" par Ukrainu viņu divpusējās tikšanās laikā 15. augustā Aļaskā. Saskaņā ar šo plānu Ukrainai vajadzētu nodot Krievijai vēl neokupētās Donbasa teritorijas apmaiņā pret Kremļa rakstisku apņemšanos vairs nesākt karu pret Ukrainu.
"Viņš ļoti centās tikties ar prezidentu Trampu, ar Savienoto Valstu prezidentu, un, kā man šķiet, tas, ka Putins to panāca, ir skumji," sacīja Zelenskis.
"Putins negrib tikties ar mani, bet grib tikties ar ASV prezidentu, lai parādītu visiem savas tikšanās fotogrāfijas un video."
Tramps pēc sarunām ar Zelenski un Eiropas līderiem 18. augustā Baltajā namā paziņoja par nodomu organizēt Zelenska un Putina divpusēju tikšanos. Tomēr Putins 3.septembrī paziņoja, ka ir gatavs personīgi tikties ar Zelenski tikai tādā gadījumā, ja šī tikšanās notiktu Maskavā.
"Es nevaru braukt uz Maskavu, kad mana valsts katru dienu tiek apšaudīta. Tas ir acīmredzami, un viņš to lieliski saprot," atzīmēja Zelenskis. "Viņš to dara, lai vilktu laiku (..) Putins spēlē spēlītes, un spēlē tās ar Savienotajām Valstīm."
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
