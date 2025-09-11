Daudzi Eiropas politiķi izteikušies, ka Krievijas dronu ielaušanās Polijas gaisa telpā ir bijusi apzināta Maskavas rīcība, nevis nejaušība.
Tiek ziņots, ka Polijā varētu būt ielidojuši 18 krievu droni, no kuriem daļa tika notriekti, taču daži nodarījuši postījumus. Kā atbildēt uz šādiem uzbrukumiem, kas varētu atkārtoties ne vien Polijai, bet arī citām valstīm, vēl tiek spriests. Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena trešdien paudusi, ka ES jāpalīdz dalībvalstīm, kas robežojas ar Krieviju, to robežu novērošanā un iespējamās Maskavas agresijas atvairīšanā. Savā ikgadējā uzrunā Eiropas Parlamentā viņa sacīja: "Mums jāieklausās mūsu baltiešu draugu aicinājumā un jābūvē dronu siena."
